Die Bilder haben ihren Platz in der Badener Kirche gefunden – ganz zur Freude von Pfarrer Martin Behr, Künstlerin Christine Keruth (Mitte) und Lissi (9 Jahre, findet sich als Model im Abendmahl wieder) sowie den Mitgliedern des Kirchenvorstandes. (Björn Hake)

Schlicht weiß und bar jeder Zier. Den Innenraum der Badener Kirche aufzuwerten, stand hinter der Idee der Kirchengemeinde, Künstler für die Ausgestaltung des Gotteshauses zu gewinnen. Ein Wettbewerb, an dem sich drei Maler beteiligten, führte recht schnell zu einem konkreten Ergebnis. Denn die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Kirchenvorstandes und Vertretern der Landeskirche, entschied sich einstimmig für die Arbeiten von Christine Keruth. In einem Gottesdienst am Sonntagvormittag hatten die Besucher im Beisein der Berliner Künstlerin die Gelegenheit, die insgesamt sechs Werke erstmals in Augenschein zu nehmen.

Eine ganze Reihe von Studiengängen hat Keruth eigenen Angaben zufolge durchlaufen. Neben der Malerei waren Museologie, Europäische Ethnologie und nicht zuletzt Religionswissenschaften Bereiche, denen sie sich intensiv gewidmet hat. Ausstellungen in Kirchen und Klöstern zu verschiedenen Themen sind der Auftragsarbeit für die Gemeinde in Baden vorangegangen.

„Die Themen, die ich in den sechs Bildern umzusetzen hatte, waren natürlich vorgegeben“, erklärte die 57-Jährige die Aufgabenstellung durch den Kirchenvorstand. Angelehnt an das im Lukas-Evangelium geschilderte Ereignis der „Verkündigung“ habe sie eine junge Frau aus dem Alltagsleben als Protagonistin dargestellt. „Auf dem Gemälde ist sie noch in Erwartung des Kindes“, beschrieb die Künstlerin ihre Intention, Zuversicht und Freude durch strahlendes Gelb anzudeuten. Auf dem Bild „Taufe“ indes scheint die Mutter beim Anblick ihres Babys glücklich in sich zu ruhen. Sie konzentriere sich voll und ganz auf dessen festliche Aufnahme in die christliche Gemeinde. Auch in diesem Bild taucht gelb als Farbe der Heiligkeit im Hintergrund auf, und das in allen Bildern dominierende Blau sei eine Referenz an die christliche Farbikonographie Mariens.

Sie habe sich nie zuvor künstlerisch mit religiösen Themen beschäftigt, erzählte Keruth, sich bisher eher mit historischen und politischen Ereignissen auseinandergesetzt gesetzt zu haben. Auch das Spannungsfeld zwischen den Naturgewalten und der Kleinheit des Menschen inspiriere sie in zunehmendem Maße. Die Auftragsvergabe für die sechs Bilder habe sie daher als Ehre und Vertrauensvorschuss empfunden, und erst im April des vergangenen Jahres sei es zu einem Treffen in ihrem Atelier gekommen.

Der Taufe folgt die „Konfirmation“ als nächstes prägendes Ereignis in der kirchlichen Gemeinschaft. Zwei junge Menschen knien in der Auslegung Keruths vor dem Pastor, der seine Hände auf deren Köpfe legt. Ein gelbes Licht verheißt die Verbindung zu Gott. Im „Abendmahl“ hingegen gehe es um das Weiterleben des Jesus Christus in der Gemeinschaft. Zu sehen ist ein Tisch, an dem die Teilnehmer im Gebet versunken sind.

„Die hier festgehaltenen Menschen sind real existierende Personen in Alltagskleidung, die sich als Modell zur Verfügung gestellt haben“, informierte die Malerin. Die Tischbeigaben seien zurückhaltend angedeutet, weil die Gemeinschaft im Vordergrund stehen sollte. „Hier war, im Gegensatz zu historischen Vorbildern, eine Darstellung im Hochformat gefordert – eine Aufgabe, die nicht ganz leicht zu lösen war.“

„Trauung“ und „Beerdigung“ bilden den Hintergrund für das fünfte und sechste Gemälde aus der Serie. Hierzu sagte die Künstlerin: „Der Pastor ist im Begriff, ein Paar zu trauen. Der Bräutigam steckt der Braut den Ring an den Finger, sie strahlt das Glück über das freudige Ereignis aus.“ Anlässlich der Beerdigung möchte Keruth das jüngere Publikum in das Geschehen einbeziehen. Dargestellt wurde ein Jugendlicher, der um den Verlust eines Angehörigen trauert. Die tröstende Hand eines Menschen liegt auf seiner Schulter, das Licht im Hintergrund soll Hoffnung suggerieren.