Weihnachten in der Kirche, wie man es kennt: In diesem Jahr allerdings müssen die Festgottesdienste wegen der Corona-Pandemie anders gestaltet werden. (FOCKE STRANGMANN)

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – das gilt insbesondere auch für die Achimer Kirchengemeinden rund ums Weihnachtsfest. Unter den gegebenen Pandemie-Umständen und den Auflagen, die zu berücksichtigen sind, haben die Kirchengemeinden Konzepte entwickelt. Zum Teil finden die beliebten Festgottesdienste daher unter freiem Himmel statt.

In der St. Laurentius-Gemeinde ist die Zahl der Gottesdienstplätze auf etwa 40 Besucher beschränkt. Dazu gehört ein Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern. „Bei Gottesdiensten in der Kirche darf nicht gesungen werden. Bei den Andachtsplätzen des Holy-Night-Express ist singen dagegen mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Sowohl drinnen und draußen ist ohne Ausnahme ein Mund-Nasenschutz auch am Platz zu tragen“, nennt die Kirchengemeinde die Regeln. Für alle Christvespern in der Kirche, aber auch für jene draußen (Laurentiushaus und Holy-Night-Express) sind Zugangskarten für die Gottesdienste notwendig – diese können im Laurentius-Haus, Pfarrstraße 3, abgeholt werden. Und zwar am Montag, 14. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, am Dienstag, 15. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, am Mittwoch, 16. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 17. Dezember, von 17 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 18. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. „Es werden je Kartenabholer maximal fünf Einzelkarten/eine Bankreihe in der Kirche abgegeben. Es gibt keine telefonische Reservierung oder eine Onlinebuchung“, heißt es.

Holy-Night-Express ist unterwegs

An Heiligabend, 24. Dezember, findet ab 14 Uhr in der Kirche eine Christvesper für Kinder statt, ebenfalls um 14 Uhr hält der „Holy-Night-Express“ – ein Trecker mit einem Erntewagenanhänger – mit Musikern des Fanfarenzugs Achim auf dem Bibliotheksplatz vor der Alten Feuerwache. Um 15 Uhr beginnt eine zweite Christvesper für Kinder in der Kirche, während es parallel ab 15 Uhr eine Christvesper im Biergarten der Gaststätte Meyer-Bierden (Grüne Straße 3) mit dem Holy-Night-Express geben wird. Ab 16 Uhr beginnt eine Christvesper vor dem Laurentius-Haus und parallel ab 16 Uhr im Biergarten hinter dem Achimer Schützenhaus (Am Freibad/Ecke Borsteler Landstraße) mit dem Holy-Night-Express. Weiter geht es um 17 Uhr in der Kirche sowie zur gleichen Zeit mit dem Holy-Night-Express auf dem Parkplatz hinter dem Vereinsheim des TSV Uesen (Worpsweder Straße 200). Bei den Freiluft-Gottesdiensten mit dem Holy-Night-Express stehen an jedem Ort Stühle für die Besucher bereit.

Abends dann findet ein Gottesdienst um 18.30 Uhr in der bis nachts farbig angestrahlten Laurentius-Kirche statt, die von 20 bis 23 Uhr zur persönlichen weihnachtlichen Besinnung geöffnet ist (keine Zugangskarten notwendig). Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, findet das erste Christfest ab 10 Uhr in der Kirche statt sowie am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ab 10 Uhr dort das zweite Christfest.

Baden: Krippenspiel wird gefilmt

Für die Kirchengemeinde Baden ist es unerlässlich, dass für die angebotenen Krippenspiele und Christvespern eine Anmeldung erfolgen muss, „um entspannt die jeweiligen Gottesdienste genießen zu können“, wie sie mitgeteilt hat. Das Krippenspiel wird im Vorfeld gefilmt und Heiligabend auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.kirchengemeinde-baden.de) zu sehen sein. In moderierter Form und mit Musik am Flügel von Pastor Behr wird es in der Kirche vorgeführt. Während der Gottesdienst um 15 Uhr nur den am Krippenspiel Beteiligten und deren Familien vorbehalten ist, können Interessierte für die Vorstellungen um 16 Uhr und um 17 Uhr Plätze reservieren. Das ist per E-Mail an die Adresse krippenspiel@kirchengemeinde-baden.de möglich.

Rechtzeitig vor Heiligabend werden die Familien laut Kirchengemeinde erfahren, in welcher Stuhl- und Bankreihe sich ihre reservierten Plätze befinden. Mit der Bestätigungsmail zusammen wird ein Vordruck zum Erfassen der Kontaktdaten mitgeschickt, der möglichst Heiligabend am Eingang der Kirche ausgefüllt abgegeben werden soll. Für die Christvespern, die um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und 22.30 Uhr angeboten werden, können sich Interessierte telefonisch im Kirchenbüro unter der Rufnummer 0 42 02 / 7 53 84 oder per E-Mail an KG.Baden-II@evlka.de anmelden. Das Telefon ist dienstags von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr besetzt – zusätzlich donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Da direkt am Telefon mitgeteilt wird, ob noch Plätze frei sind, soll nur zu den angegebenen Zeiten angerufen werden.

Auch die Besucher der Christvespern werden gebeten, beim Betreten der Kirche einen Zettel mit den Kontaktdaten abzugeben. Anmeldeschluss für alle Gottesdienste ist der 19. Dezember. Sowohl der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag (10 Uhr), als auch der Gottesdienst zu Silvester (17 Uhr) können ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.kirchengemeinde-baden.de) können die Anmeldemodalitäten nachgelesen werden. Auch werde dort vermerkt, falls Gottesdienste ausgebucht sind. Da in der Kirche gelüftet wird, sollte entsprechend warme Kleidung getragen werden. Auch am Platz besteht dort eine Pflicht zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes.

St. Matthias: Telefonische Anmeldung

Ein Konzept für die Festgottesdienste hat auch die katholische Pfarrgemeinde St. Matthias entwickelt. Am Heiligen Abend werden vier verschiedene, besonders gestaltete Gottesdienste angeboten: Sie beginnen um 15.30 Uhr mit einer halbstündigen Krippenfeier, besonders für Familien, draußen vor der Kirche. Um 17 Uhr folgt ein weiterer weihnachtlicher Wortgottesdienst, ebenfalls draußen. Um 21 Uhr feiert die Gemeinde die erste Christmette in der Heiligen Nacht in der Kirche. Der Heilige Abend werde mit der großen Christmette beendet, die um 22.30 Uhr beginnt.

Am Hochfest der Geburt Christi, dem ersten Weihnachtsfeiertag, findet die Messfeier um 11 Uhr statt. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Fest des Heiligen Stephanus, beginnt die Messe um 11 Uhr, ebenso, wie am Sonntag, 27. Dezember (Fest der Heiligen Familie). Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation sind telefonische Anmeldungen für diese Festgottesdienste notwendig. Ab dem 17. Dezember können sich die Gottesdienstbesucher telefonisch bei Pfarrer Sebastian Chencheril (0 42 02 / 96 48 24) oder im Pfarrbüro (0 42 02 / 9 64 80) anmelden.

Oyten: Kurze Gottesdienste

In der zur St. Matthias-Kirchengemeinde gehörenden St. Paulus-Kirche in Oyten finden ebenfalls kurze Singgottesdienste mit Weihnachtssegen, Instrumentalmusik, Gebeten und Lesungen unter freiem Himmel statt. An Heiligabend beginnen diese Feiern um 15 Uhr und um 16.30 Uhr. Um 23.30 Uhr enden dann die Feiern des Heiligen Abends mit einem kurzen Wortgottesdienst in der St. Paulus Kirche. An den folgenden Tagen finden ebenfalls Gottesdienste statt: am 25. Dezember um 17 Uhr, am 26. Dezember um 11 Uhr und am 27. Dezember um 10 Uhr. Für die Gottesdienste in Oyten gilt die Anmeldung bei Diakon Becker (0 42 07 / 80 24 79).

„Um besonders vielen Menschen den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, können sich per Anruf jeweils nur zwei Personen anmelden“, hat die katholische Kirchengemeinde mitgeteilt. Sollte die Zahl der Anmeldungen zu hoch sein, könne es auch sein, dass zu diesem Weihnachtsfest jeweils nur ein Festgottesdienst besucht werden kann.