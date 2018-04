Die vom Landkreis unterstützte App ersetzt die bisherige Schul-App und einige andere Dienste, die beispielsweise Unwetterwarnungen auf Smartphones und Tablets absetzen. (Björn Hake)

Falls in der näheren Umgebung eine Granate gesprengt und die Gegend geräumt wird, die Schule wegen der Witterung ausfällt oder Bergungsarbeiten nach einem Unfall für Verkehrsbehinderungen sorgen – dann können die Bewohner des Landkreises dies ab sofort unmittelbar erfahren und darauf reagieren. Denn am Donnerstag haben Landrat Peter Bohlmann und die Erste Kreisrätin Regina Tryta den offziellen Startschuss für den Einsatz der App „Biwapp“ gegeben. Sie alarmiert auf Wunsch den Nutzer über von ihm ausgewählte Ereignisse in seinem Umkreis, dessen Radius er vorgibt.

Wer das kostenlose, in den jeweiligen App-Stores erhältliche, Programm auf sein Tablet oder Smartphone lädt, erhält nach Angaben der Kreisverwaltung „neben Katastrophenmeldungen und Unwetterwarnungen auch Informationen über die Sperrung von Kreisstraßen, landkreisweite Schulausfälle, kurzfristige Änderungen bei der Müllabfuhr oder unerwartete Änderungen von Servicezeiten". Der Nutzer werde direkt mit einer sogenannten Push-Nachricht informiert, bei Katastrophenmeldungen gebe es obendrein noch einen Sirenenton. Diese App ersetzt allerdings die Schul-App, über die der Landkreis bisher seit 2012 Schüler und Eltern bei Schulausfällen informiert hat. „Die Schul-App ist technisch in die Jahre gekommen und wird vom Anbieter nicht mehr weiterentwickelt“, lautet die Begründung. Der nun gefundene Ersatz sei nicht nur ebenbürtig, sondern weite das Informationsangebot deutlich aus.

App ersetzt bisherige Dienste

Die neue App informiert nicht nur über Meldungen des Landkreises, sondern stellt auch die Katastrophenmeldungen aus dem Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes ab Warnstufe 3 sowie anderer Landkreise und kreisfreien Städte dar, die sich dem System anschließen. So können Kreisbewohner die App auch auf Reisen nutzen und sich etwa im Skiurlaub über Lawinenwarnungen informieren lassen. Der Nutzer kann seinen aktuellen Standort erkennen lassen und einen von ihm festgelegten Umkreis eingeben oder er wählt einen festen Ort und dazu den Umkreis. Außerdem kann man entscheiden, von welchen Ereignissen man erfahren möchte.

Dafür sind die Meldungen in rund 20 Kategorien eingeteilt, die für jeden Ort separat ein- oder abgeschaltet werden können. Wer also beispielsweise in der App als Ort nur einen engen Radius um Langwedel hinzufügt und dabei alle Kategorien aktiviert, erhält zwar eine Meldung über einen landkreisweiten Schulausfall, nicht aber über eine Kreisstraßensperrung in Dörverden. „Empfangene Meldungen können auch direkt aus der App weitergeleitet und geteilt werden“, heißt es in der Beschreibung der Kreisverwaltung.

Baustein für Bevölkerungsschutz

Landrat Peter Bohlmann sieht viele Vorteile in dem Programm: „Ich freue mich, dass wir mit Biwapp die Warnung der Bevölkerung des Landkreises noch effektiver gestalten können.“ Die Erste Kreisrätin Regina Tryta, in deren Fachbereich beim Landkreis der Katastrophenschutz fällt, begrüßt demnach die Einführung der Informations- und Warn-App als weiteren Baustein für den Bevölkerungsschutz: „Natürlich darf sich aber niemand zur Vorbereitung auf Notsituationen, wie zum Beispiel ein längerfristiger Stromausfall, allein auf sein Smartphone verlassen.“

Weitere Informationen zu der App gibt es online unter der Adresse www.biwapp.de/landkreis-verden.