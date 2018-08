Bremen wäre Hauptprofiteur des geplanten Gewerbegebietes Achim-West. (Christian Walter)

Es ist eine Entscheidung, die durchaus weitreichende Folgen haben kann. Daraus macht Bürgermeister Rainer Ditzfeld gar keinen Hehl. Schließlich könnte eine Absage aus Bremen das ganze Großprojekt Achim-West mit einem Mal begraben. Aber so weit will Ditzfeld eigentlich gar nicht denken. Er sei optimistisch, dass Bremen sich umfangreich an den Kosten für das Projekt beteiligen werde. "Ich mache mir da gar keine negativen Gedanken drüber", sagt er. Wie hoch die Beteiligung ausfallen könnte, das will und kann er indes nicht vorwegnehmen. "Fakt ist, dass unsere Ausgaben für dieses Projekt durch die Kommunalaufsicht auf knapp zehn Millionen Euro gedeckelt sind. Mehr dürfen wir nicht ausgeben." In dem 100-Millionen-Projekt gibt es aber noch ein Finanzierungsloch von zehn bis zwölf Millionen Euro.

Nach den Herbstferien will die Hansestadt nun eine definitive Entscheidung fällen, in welcher Höhe sie sich beteiligen möchte. Bis dahin heißt es nun erst einmal warten und hoffen. "Das bedeutet aber nicht, dass Achim in der Zwischenzeit die Hände in den Schoß legt", betont Ditzfeld. "Während Bremen seine Hausaufgaben macht, machen wir unsere." Dazu gehört beispielsweise die Entscheidung über einen geeigneten Trassenverlauf. Eigentlich sollte diese schon vor einigen Monaten getroffen werden, aber aufgrund von fehlenden Grundlagendaten musste diese Entscheidung, wie berichtet, vertagt werden. "Wir können viel wollen, aber in einigen Bereichen sind wir einfach von anderen abhängig", erklärt Ditzfeld die Verzögerung.

Im August sollte nach den angepassten Planungen dann eine definitive Entscheidung über eine Trasse feststehen. Jetzt ist klar, dass es vermutlich noch einmal eine kleinere Verzögerung geben wird. "Wir wollen im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung am 15. September betroffene Anwohner und Interessierte über Achim-West und auch darüber informieren, welche Trasse nach den vorliegenden Gutachten die gangbarste Lösung ist", sagt der Bürgermeister. In der darauf folgenden Sitzung des Planungsausschusses am 18. September soll dann von der Politik die endgültige Trassenführung festgelegt werden.

"Wir sind aktuell parallel dabei, die für das danach folgende Planfeststellungsverfahren benötigten Unterlagen schon einmal zusammenzutragen", erklärt Ditzfeld. Dazu gehöre neben einem Lärm- und Verkehrsgutachten beispielsweise auch eine Umweltverträglichkeitsstudie. Sobald die Finanzierungsfrage mit Bremen geklärt sei, wolle man die Unterlagen beim Landkreis einreichen. "Wir rechnen damit, dass das Verfahren dann im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen ist." Nach einer Genehmigung gehe es im Anschluss weiter mit den Ausschreibungen.

Bereits jetzt finde mit den Verantwortlichen in Bremen ein regelmäßiger Austausch über den Stand des Projektes statt. "Die einzelnen Gruppen treffen sich in der Regel drei- bis viermal im Monat, in großer Runde kommen wir alle vier Wochen zusammen", sagt Ditzfeld. Dieser Austausch sei essenziell für das Gelingen von Achim-West. "Es ist wichtig, dass beide Seiten immer mit offenen Karten spielen." Dieses Vorgehen habe sich bisher sehr bewährt. Offen werde daher derzeit auch darüber gesprochen, wie man mit Ansiedlungswünschen in einem dann fertigen Gewerbegebiet umgehen werde. Es geht also um die Frage, wo sich welche Unternehmen niederlassen dürfen und sollen. "Wir wollen uns in diesen Fragen in jedem Fall nicht als harte Konkurrenten sehen, sondern als eine gemeinsame Region", sagt Ditzfeld.