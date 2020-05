Eine Schallschutzwand sorgt an den Gleisen in Langwedel schon seit 2017 für weniger Lärm in den angrenzenden Häusern, doch auf Schallschutzfenster müssen die Betroffenen noch bis nächstes Jahr warten. (Marvin Ibo Güngör)

Lange hatten die Anwohner an den Bahngleisen im Flecken Langwedel warten müssen, bis in ihren Wohnungen und Häusern an den Schienen Lärmschutzwände für ein bisschen mehr Ruhe sorgten. Vor einigen Jahren war es dann soweit: Zunächst 2017 in Langwedel und Daverden und im Jahr darauf in Etelsen und Cluvenhagen wurden jeweils Schallschutzwände mit einer Länge von rund 3,5 Kilometern aufgestellt. Ermöglicht wurden die Investitionen der Deutschen Bahn in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro durch das Förderprogramm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes“. Doch eben diese Lärmsanierung besteht nicht nur aus dem aktiven Lärmschutz in Form der Wände, sondern auch aus dem passiven Lärmschutz, der insbesondere durch den Einbau von Lärmschutzfenstern erreicht werden soll. Doch auf letzteres warten die Betroffenen immer noch.

Eigentlich hätte der Einbau der Fenster im Bereich Langwedel und Daverden nur wenige Monate nach dem Aufstellen der Wände erfolgen sollen. Doch dann trat eine neue Förderrichtlinie zur Lärmsanierung in Kraft, die für den Flecken Langwedel grundsätzlich durchaus positive Auswirkungen hat. Denn durch die Absenkung der Lärmgrenzwerte kommen nun auch dünner besiedelte Gebiete dadurch in den Vorzug einer Lärmschutzwand.

Eine zusätzliche Wand in Förth

Konkret für Langwedel bedeutet das: „Auf Basis der neuen Richtlinie wurde ein neues Schallgutachten erstellt und zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen in Form einer weiteren Schallschutzwand in Langwedel-Förth eingeplant“, erklärt eine Bahnsprecherin. Dieser Bereich in dem Projektgebiet war 2017 noch nicht für den aktiven Lärmschutz in Frage gekommen.

Auf einer Länge von 748 Metern soll auf der nördlichen Seite eine drei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet werden. „Derzeit befinden wir uns in der öffentlichen Vergabe“, heißt es von der Deutschen Bahn. Die Umsetzung der Arbeiten sei für Ende 2020/Anfang 2021 geplant. Und erst danach soll der passive Lärmschutz für Daverden und Langwedel inklusive Förth in einem Durchgang in Angriff genommen werden. In dem Gebiet sind dafür laut Bahn rund 280 Wohneinheiten förderfähig. Neben den Lärmschutzfenstern ist dabei auch der Einbau von schallgedämpften Lüftern denkbar.

Beim passiven Lärmschutz werden alle Häuser berücksichtigt, die nach 1974 errichtet wurden. Sollten sich Betroffene für die Maßnahme entscheiden, trägt der Bund 75 Prozent der dadurch entstehenden Kosten. „Die Eigentümer zahlen damit einen Eigenanteil von 25 Prozent der förderfähigen Kosten, da die Maßnahmen immer mit einer Wertsteigerung des Objektes verbunden sind“, lässt die Bahnsprecherin weiterhin verlauten.

Für den Bereich Etelsen und Cluvenhagen sollen die Arbeiten für den passiven Schallschutz bereits im Laufe dieses Jahres beginnen – so ist zumindest die Planung der Deutschen Bahn. Denn für die aktive Maßnahme, heißt den Bau der Lärmschutzwände, galt schon die neue Förderrichtlinie, sodass diese bei diesem Projekt als abgeschlossen betrachtet wird. In diesem Gebiet sind sogar rund 450 Wohneinheiten förderfähig. „Die betroffenen Anwohner werden zu einem entsprechenden Zeitpunkt direkt von einem extern beauftragten Ingenieurbüro kontaktiert und über die nächsten Schritte informiert“, klärt die Bahnsprecherin auf.