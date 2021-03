Die Inzidenz im Landkreis Verden liegt schon seit vielen Wochen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt – wann die Geschäfte zum Beispiel in der Achimer Innenstadt wieder öffnen können, ist aber weiterhin unklar. (Björn Hake)

Die Verwirrungen waren programmiert. Im am Mittwochabend veröffentlichten Entwurfspapier der Bundesregierung zu den zuvor beschlossenen Öffnungsschritten im Rahmen der Corona-Pandemie heißt es unter anderem, dass auf lokaler Ebene bei einer konstanten Inzidenz von unter 50 ab kommenden Montag, 8. März, alle Einzelhändler wieder ohne Terminvergabe öffnen dürfen. Im Landkreis Verden liegt der Inzidenzwert seit Mitte Januar unter 50. Daraus konnte man natürlich leicht ableiten, dass – auf dieses Beispiel bezogen – die Geschäfte zwischen Dörverden und Ottersberg wieder ihre Türen öffnen dürfen. Auch zahlreiche weitere Öffnungsschritte für den März sind an die jeweiligen Inzidenzen vor Ort gekoppelt. Und so klingelte am Donnerstag noch einmal häufiger als derzeit ohnehin schon das Telefon im Verdener Kreishaus, wie Reiner Heemsoth, Leiter des Verwaltungsdienstes Corona bei der Kreisverwaltung, berichtet. Denn vor allem Betroffene wollten wissen, ob und wann sie im Landkreis Verden ihren Geschäftsbetrieb nun wieder aufnehmen können.

Doch die Verwaltung konnte darauf letztlich kaum eine Auskunft geben. Denn es gilt erst einmal abzuwarten, was in der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung von all den Ergebnissen überhaupt auftauchen wird. Im Laufe des Donnerstages sickerte durch, dass es in Niedersachsen keine lokalen zusätzlichen Öffnungen im Einzelhandel geben soll, um Einkaufs-Tourismus zu verhindern. Landkreisen und kreisfreien Städten mit niedrigen Ansteckungszahlen sollen in bestimmten anderen Bereichen – etwa bei privaten Kontakten oder beim Sport – jedoch mehr Freiheiten ermöglicht werden. Solche Formulierungen sind natürlich „ganz vage“, wie Heemsoth sagt. Deshalb müsse man nun erstmal warten, bis etwas schwarz und weiß auf dem Tisch liegt, um gegenüber den Bürgern einigermaßen klare Aussagen machen zu können.

„Heilloses Durcheinander“

Doch Heemsoth ist angesichts der veröffentlichen Öffnungsschritte für die nächste Zeit, die zum Teil inzidenzunabhängig sind und teilweise einen Inzidenzwert von maximal 50 oder zwischen 50 und 100 voraussetzen, überzeugt: „Es wird ein heilloses Durcheinander geben.“ Es werden sich in der Bevölkerung Fragen über Fragen ergeben, was die Menschen ab wann dürfen und was nicht. Zumal sich die Reihenfolgen bei den Lockerungen nicht immer zwingend logisch begründen lassen. Und daher sei es natürlich auf der einen Seite für den Landkreis ganz schwer, dies den Leuten gegenüber richtig zu vermitteln, und auf der anderen Seite auch, die Umsetzbarkeit zu gewährleisten.

Die Möglichkeiten des Landkreises, auf die niedersächsische Corona-Verordnung Einfluss zu nehmen, sind laut Heemsoth im Übrigen eher begrenzt. Am Donnerstagnachmittag berichtete er, wahrscheinlich noch am gleichen Tag eine Stellungnahme abgeben zu müssen. Häufig werde den Landkreisen oder kreisfreien Städten nach der Veröffentlichung des Entwurfs aus Hannover nur sehr wenig Zeit dafür eingeräumt. Laut Heemsoth reicht die Frist meist gar nicht aus, um sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Die Stellungnahme des Landkreises lande dann zunächst beim Niedersächsischen Landkreistag, bevor Anmerkungen im besten Falle in der Endfassung der Verordnung Berücksichtigung finden. Heemsoth weiß nach einem Jahr Pandemie aber, dass die Hoffnungen, Gehör zu finden, eher gering sind. „Bislang haben Stellungnahmen zu wenig Änderungen geführt“, sagt er. Und so harrt man im Kreishaus einmal mehr der Dinge, die da am Ende aus Hannover übermittelt vorgegeben werden.