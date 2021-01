Die Arbeiten im Vordergrund laufen, im Hintergrund noch nicht: Mit dem Abriss des alten Schulgebäudes fehlt der Sporthalle ein Teil der Fassade und muss ersetzt werden. (Focke Strangmann)

Eigentlich wäre aktuell die optimale Zeit dafür, die durch den Abriss des alten Oberschulgebäudes in Langwedel notwendigen Arbeiten an und in der Sporthalle zu erledigen. Schließlich wird die Halle aufgrund der geltenden Corona-Richtlinien derzeit fast nicht genutzt und so würde durch die Baufirmen auch niemand gestört werden. Doch wie Bauamtsleiter Bernhard Goldmann nun berichtet hat, ist bei der ersten Ausschreibung für die Fassadensanierung der Sporthalle kein einziges Angebot eingegangen. „Nun müssen wir eine Extrarunde machen“, erzählt Goldmann und spricht von einer „ärgerlichen“ Situation.

So verzögert sich das Projekt einmal mehr, zu dem der politische Beschluss schon vor ziemlich genau zwei Jahren gefasst worden war. Aber natürlich konnte die Ausschreibung erst erfolgen, als das neue Schulgebäude bezogen und die alten Türme abgerissen werden konnten. Wie groß die zeitliche Verzögerung sein wird, lasse sich laut Goldmann nicht wirklich voraussagen. Die zweite Ausschreibung solle bald erfolgen und dann müsse erst einmal geschaut werden, ob diese ein erfreulicheres Ergebnis bringt.

Firmen gezielt ansprechen

Am Leistungsumfang der Ausschreibung kann die Gemeinde nichts ändern, um attraktiver für Unternehmen zu werden. „Aber wir können gezielt Firmen ansprechen“, nennt der Bauamtsleiter einen Weg, der hoffentlich erfolgversprechend ist. Dass eine Ausschreibung für Bauarbeiten ohne Angebot bleibt, sei im Übrigen in den aktuellen Zeiten nicht ungewöhnlich. „Es gibt Kommunen, die das gleiche Problem haben“, weiß Goldmann.

Bei der Sporthalle neben der Oberschule soll nicht nur die Fassade ansehnlich gestaltet werden. Die ohnehin notwendigen Arbeiten am äußeren Erscheinungsbild sollen dafür genutzt werden, den Eingangsbereich zu verlegen – von der West- auf die Nordseite. So laufen die Menschen künftig direkt von der Großen Straße auf den Eingangsbereich zu, der auch im Vergleich zur derzeitigen Situation großzügig erweitert und barrierefrei ausgebaut werden soll. Der bisherige Eingangsbereich wird dann zurückgebaut. Wo der jetzige Eingang ist, erhält die Sternwarte einen Abstellraum, der aber auch von außen zugänglich sein wird. Zum neuen Raumkonzept der Sporthalle gehört außerdem ein zusätzlicher rund 50 Quadratmeter großer Differenzierungsraum links vom neuen Eingang.

Wie beim Blick auf das Schulgelände unschwer zu erkennen, sind aber auch noch andere Arbeiten im Rahmen des Gesamtprojekts „Umzug der Oberschule“ im Gange. Um die Bereiche, wo einst der A- und der B-Block bis zum Abriss im vergangenen Jahr in die Höhe ragten, stehen immer noch Bauzäune und Bagger sind im Einsatz. „Die nötigen Rohre wurden verlegt, das Außengelände ist nun komplett profiliert und erste Spielgeräte auch schon aufgestellt“, erzählt Goldmann vom aktuellen Stand. Er hofft, dass alle Bauabschnitte im dortigen Bereich bis zum Frühjahr abgeschlossen sein werden und dass dann auch an die Sporthalle schnell in Angriff genommen werden kann. Denn es wäre für alle Beteiligten wirklich schön, wenn das alles in allem nervenaufreibende Projekt bald ein gutes Ende finden könnte.