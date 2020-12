(FOCKE STRANGMANN FOTOS)

„In diesem Jahr möchten wir einen großen Schritt machen“ – das hatte Bürgermeisterin Sandra Röse in diesem März über die Umsetzung des Projektes „Neue Ortsmitte“ gesagt. Sichtbar etwas getan hat sich auf der Fläche zwischen Haupt- und Jahnstraße in 2020 aber nicht. Die Bauzäune und das Ankündigungsplakat der Gemeinde erwecken seit langer Zeit weiter lediglich den Anschein, dass es bald richtig losgehen soll. Was nicht heißt, dass sich Verwaltung und Politik mit dem Vorhaben in dieser Zeit nicht intensiv auseinandergesetzt haben. Aber auch Röse weiß natürlich im Hinblick auf das nahezu unveränderte Bild vor Ort: „Es braucht was Visuelles.“ Und deswegen sei ihr sehr viel daran gelegen, „das Projekt dringend in die nächste Phase zu bringen“.

Grabungen verzögern sich

Dass es diese derzeit noch nicht erreicht hat, lag in diesem Jahr insbesondere an den reichhaltigen archäologischen Funden, die die Routinegrabungen in dem Gebiet zutage gefördert haben (wir berichteten). Denn dadurch wurde eine Hauptuntersuchung fällig, die auf einen Zeitraum von zwölf bis 20 Wochen geschätzt worden ist. Und nach der ursprünglichen Prognose vom September sollte diese längst begonnen haben und auf der Zielgeraden sein. Doch die Vorbereitungen nahmen laut Röse deutlich mehr Zeit in Anspruch. Denn durch das große Volumen musste eine Ausschreibung erfolgen und die Angebote wiesen „erhebliche Preisunterschiede“ auf. Die Bürgermeisterin hofft, dass die Hauptuntersuchung nun aber bald richtig starten kann.

Immerhin muss die Gemeinde nicht für alle weiteren Arbeiten im Rahmen der Umgestaltung der Ortsmitte auf das Ende der archäologischen Begutachtungen warten. „Einiges kann auch parallel laufen“, berichtet Röse, dass die Grabungen nicht alles ausbremsen würden. Weiterhin ist vorgesehen, als erstes den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Stader Straße umzugestalten und den Bereich der neuen Ortsmitte zu erschließen. Röse schätzt, dass die Tiefbauarbeiten dafür „vielleicht Ende Januar“ anfangen können. Bis Anfang März könnten diese an der Kreuzung dann abgeschlossen sein.

Was den Bau des Geschäftshauses und des Lidl-Marktes in der Ortsmitte angeht, so habe es von den Bauherren noch Änderungen in der Planung gegeben. „Diese neuen Pläne müssen der Politik noch vorgestellt werden“, kündigt Röse an. Im Februar oder März soll das geschehen und bei einem positiven Beschluss stehen die Firmen in den Startlöchern. „Direkt im Anschluss sollen sie loslegen“, hofft das Gemeindeoberhaupt, dass das Projekt im Frühjahr an mehreren Stellen auch sichtbar Fahrt aufnimmt.

Die Freude bei den Betreibern der Geschäfte und Cafés an der Hauptstraße würde sich dann aber wohl in Grenzen halten. Denn wenn der Lockdown im Frühjahr irgendwann aufgehoben werden sollte, sorgt die große Baustelle für eine schwierige Erreichbarkeit und somit für neue Probleme. „Das ist sehr unglücklich“, betont Röse, die aber schon versuche, dem entgegenzuwirken. „Wir suchen nach alternativen Parkmöglichkeiten“, nennt sie ein Beispiel.

Bis dieses Problem wirklich eines ist, müssen die Ortsmitte-Arbeiten aber ohnehin auch erstmal nach Plan anlaufen. Und wann können sich die Oytener dann voraussichtlich an einer fertigen neuen Ortsmitte erfreuen? Dazu wagt die Bürgermeisterin nach zuletzt „so vielen Überraschungen“ keine Prognose. Immerhin ist aus finanzieller Sicht kein Zeitdruck vorhanden. Das Förderprojekt, durch das große Teile der Kosten gedeckt werden, ist bis 2027 verlängert worden.