Bessere Luftqualität, ein schöneres Stadtbild und ein zusätzlicher Lebensraum für Insekten: Das waren die Ziele, die die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag zur Begrünung der Buswartehäuschen in Achim verfolgte. Wie berichtet, strebte die Partei an, dass die Verwaltung dafür sorgt, alle Buswartehäuschen im Bereich der Stadt zu begrünen. Sollten sich diese Wartehäuschen nicht in der Verantwortung der Stadt befinden, solle diese den „Begrünungsvorschlag“ aktiv unterstützen. „Es geht uns bei dem Antrag darum, einen weiteren kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, begründete Isabel Gottschewsky (CDU) in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstagabend den Vorstoß.

Und dafür erhielt die Partei auch Unterstützung aus den anderen Fraktionen. „Ich finde es sehr gut, dass das Thema angeschoben worden ist“, sagte etwa Peter Bartram (Grüne). Ein bisschen trüben musste allerdings der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn die Euphorie. „Wenn man den Aufwand für die Umrüstung und den Nutzen für den Klimaschutz gegenrechnet, kommt man auf keinen positiven Effekt“, erklärte er.

Die Verwaltung hatte bereits im Vorfeld der Sitzung verschiedenen Anbieter und Kosten für die entsprechenden Umbauarbeiten der Buswartehäuschen geprüft. Beim favorisierten Anbieter werden demnach Waben mit den Sedumsprossen in vorgefertigten zweiteiligen Dachwannen auf dem Dach montiert, nachdem die vorhandenen Glasscheiben entfernt wurden. Dazu ist jedoch für jeden Häuschen-Typ eine Statik-Berechnung erforderlich, da sich das Gewicht durch die Wanne fast um das Dreifache erhöht.

Die Stadt Achim hat rund 60 Buswartehäuschen in ihrem Besitz. Daraus würden sich insgesamt rund 270 Quadratmeter begrünte Dachfläche ergeben. Alle Häuschen umzurüsten würde laut Verwaltung rund 250 000 Euro Investitions- und circa 12 000 Euro im Jahr laufende Unterhaltungskosten verursachen. Darüber hinaus seien die Buswartehäuschen in Achim alle im Schnitt erste zwei bis 15 Jahre alt und wurden mit Fördermitteln mit dem Ziel gebaut, den ÖPNV-Verkehr zu fördern und barrierefrei zugänglich zu machen. Ein Umbau müsste demnach alleine von der Stadt Achim finanziert werden.

Geringer ökologischer Nutzen

Doch nicht nur den finanziellen, sondern auch den organisatorischen Aufwand sieht die Verwaltung mit Blick auf die dadurch erreichten Effekte durchaus kritisch. So habe eine Studie des Instituts für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP) im Auftrag der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V.(FBB) im Jahr 2012 ergeben, dass bis zu 0,9 kg/m² CO2 in einer extensiven Dachbegrünung mit Sedumsprossen gespeichert werden kann. Dem gegenüber stehen laut Zorn aber die bei der notwendigen kompletten Umrüstung der Bushaltestellen entstehenden CO2- und Feinstaubbelastungen etwa durch die Anschaffung des Materials, die benötigten Maschinen und die mindestens zweimal jährlich notwendigen Kontrollen. Aus Sicht der Verwaltung fällt somit der ökologische und klimarelevante Nutzen durch die Dachbegrünung von Buswartehäuschen, insbesondere in nicht überwiegend versiegelten Bereichen – das sind etwa 70 Prozent des Stadtgebietes – sehr gering oder sogar negativ aus.

„Es gibt somit Stellen, an denen wir zielführender Klimaschutz betreiben können“, resümierte Zorn. Anders sehe das indes bei neu zu bauenden Buswartehäuschen aus. Hier könne man die Häuschen direkt von Anfang an mit Gründächern ausstatten. Infrage kommen dafür laut Zorn die Bereiche Nördliche Innenstadt und Max-Naumann-Straße. Derzeit würden für beide Projekte Fördergeldanträge laufen. Die Ausstattung der geplanten Fahrgastunterstände mit Gründächern werde zurzeit mit den Fördermittelgebern abgestimmt.

Den Begründungen der Stadt, warum ein Umbau der bestehenden Häuschen nicht sinnvoll ist, konnten dann auch die Ausschussmitglieder folgen. „Es ist verständlich, dass die bestehenden Häuschen nicht darauf ausgerichtet sind“, sagte Bartram. „Ich denke, bei Neubauten sollten wir es allerdings mit beachten.“ Die CDU änderte ihren Antrag daraufhin dahingehend, dass die Verwaltung, alle neuen Buswartehäuschen in Achim begrünen soll und erreichte so eine breite Zustimmung in dem Gremium – lediglich zwei Mitglieder stimmten dagegen.