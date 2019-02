Das eine aus und das andere an: Mancher Fußballer wechselt seine Trikots und Vereine verdammt schnell. (Björn Hake)

Der Fußball ist ein schnelllebiger Sport, das ist bekannt. Die Ersatzspieler von heute können die Helden von morgen sein. Das Vertrauen in den Trainer kann von jetzt auf gleich dahin sein. Es gibt viele solcher Beispiele, viele weitere Varianten, die für die Geschwindigkeit des Geschäfts als Muster dienen. Das ist nichts Neues. Eine Art von Schnelllebigkeit hat sich jedoch entwickelt, die bisher nicht in dem Ausmaß bekannt war und die den Trainern zu denken gibt – vor allem im Amateurfußball. So mancher Spieler sagt Hallo und Tschüss beinahe in einem Atemzug.

Eine halbe Saison, das sind rund vier Monate. Nicht wenige Fußballer kehren nach dieser Zeit ihrem neuen Verein bereits wieder den Rücken, auch im Landkreis Verden. So war es im vergangenen Sommer, in diesem Winter und so wird es auch wieder im kommenden Sommer sein. Doch warum häufen sich diese Intermezzos? Ein Wechsel ist ja zumeist kein Schnellschuss, sondern in ihm steckt reichlich Denkschmalz. Die Antworten der Spieler sind oftmals von einfacher Natur: mangelnde Perspektive, zu geringe Spielzeit, keine Chance auf die erste Elf.

Jan-Ole Ernst

„Ich bin gekommen, um zu spielen und dachte, dass die Chancen gleich sind. Doch wir sind nicht beide bei Null angefangen. Mir wurde verständlich gemacht, dass ich keine Chance habe – egal, was ich mache. Daher habe ich keinen Sinn mehr gesehen.“ Mit diesen Sätzen erklärt Tjark Mertha seinen Abgang vom TB Uphusen, bei dem er als zweiter Keeper nicht über die Reservistenrolle hinter Christian Ahlers-Ceglarek hinaus kam. Dem Oberligisten hatte sich der 21-Jährige im Sommer angeschlossen, im Winter wechselte er zum Klassenkonkurrenten FC Hagen/Uthlede. Mertha hält es bis dato im Herrenbereich bei keinem Verein lange – jeweils eine Saison beim Heeslinger SC und ESC Geestemünde. Mertha ist nicht Uphusens einziger Spieler, der nach einer halben Saison auf Wiedersehen sagte. Max Falldorf hat den umgekehrten Weg genommen. Der 20-Jährige verließ den TBU im Sommer gen U21 des SC Paderborn. Nun ist er wieder zurück am Arenkamp. Über seine Beweggründe wollte Falldorf jedoch nicht sprechen.

Jan-Ole Ernst hingegen schon. Der 22-Jährige wollte sich beim Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Etelsen durchsetzen. Nach vier Monaten hat er seinen Pass wieder bei seinem Ex-Verein FSV Langwedel-Völkersen abgegeben. „Ich habe zu wenig Spielzeit trotz guter Trainingsbeteiligung bekommen. Wenn ich drei-, viermal die Woche trainiere, dann will ich auch auf dem Platz stehen“, gibt Ernst zu Protokoll. Er weiß, dass er nicht in die erste Elf der Schlossparkkicker gehört. „Aber der Trainer hätte auch rotieren können, immerhin habe ich vier Jahre Bezirksliga-Erfahrung. Das hätte keinen Unterschied gemacht.“ Mangelnden Ehrgeiz will sich Ernst nicht vorwerfen lassen, er habe alles probiert beim TSV. „Ich habe auch das Gespräch mit dem Trainer gesucht, gefragt, was ich besser machen kann. Aber das hat alles auch nicht an seiner Meinung gerüttelt. Wenn man nur elf, zwölf Leute spielen lässt, kann der Ehrgeiz der anderen noch so groß sein. Und deshalb bin ich lieber wieder gegangen“, beschreibt Ernst seine Beweggründe.

Buttgereit: "Ich war nie der talentierteste Spieler"

Stimmt das? Lassen die Trainer ihre Spieler unnötig auf der Bank versauern und geben ihnen kaum eine bis gar keine Chance? Haben die Akteure schlichtweg nicht die Möglichkeit, sich zu beweisen? Die Antworten der Trainer sprechen natürlich eine ganz andere Sprache. Gerd Buttgereit, Coach des TSV Etelsen, beantwortet diese Fragen alle mit nein: „Wir als Trainer sind ja dafür da, um das zu beurteilen. Wir haben ja die Erfahrung. Und wir wären ja schön dumm, wenn wir den hochtalentierten und ehrgeizigen Spieler nicht spielen lassen würden. Bei Jan-Ole Ernst habe ich das Gefühl, dass er es sich zu einfach gemacht hat.“

Gerd Buttgereit

Das gelte nicht allein für Ernst, das gelte für viele, beinahe für eine gesamte Generation. „Ich war nie der talentierteste Spieler, aber ich war ehrgeizig und nur dadurch habe ich es bis in die Niedersachsenliga geschafft. Doch diesen unbedingten Willen hat die junge Generation nicht mehr. Vielleicht hat sie es generell im Leben zu einfach“, macht sich Buttgereit Gedanken über die Problematik. Die neuen Spieler dürften nicht vergessen, dass man sich erst mal in eine Mannschaft integrieren, an sich arbeiten und empfehlen müsse – mehr als lediglich vier Monate. Punkte wie mangelnde Perspektive, zu geringe Spielzeit, keine Chance auf die erste Elf, das sind für Gerd Buttgereit nach solch einer kurzen Zeit alles nur „Schutzbehauptungen“.

Auch für Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato ist das Thema ein sehr vielschichtiges: „Das hat etwas mit Erwartungshaltung und Selbstwahrnehmung zu tun. Zudem ist der Respekt vor dem Amateurfußball bei den jüngeren Spielern gesunken. Wenn sie nicht schnell in die große Fußballwelt kommen, dann sind sie auch schnell wieder weg. Viele hören sogar ganz auf. Es wird nicht so gesehen, dass es ein Erfolg ist, wenn man es überhaupt zu Vereinen wie Atlas Delmenhorst oder Oberneuland oder Uphusen et cetera geschafft hat. Wenn mir einer sagt, er habe hunderte Spiele in der Oberliga gemacht, dann hat das für mich einen großen Wert. Und es fehlt auch dieser Wille, Teil von einer Gruppe, von einer Mannschaft zu sein.“

Muzzicato unterscheidet in der Regel zwischen den erfahreneren und den jüngeren Spielern. „Bei den älteren kommen so schnelle Wechsel auch vor, doch bei ihnen sind Beruf und Familie meist die Gründe.“ Auch deshalb darf Fabrizio Muzzicato nun Nils Laabs, kam vom Regionalligisten SSV Jeddeloh, zu seinen Spielern zählen. Doch der Coach kennt auch die Kehrseite der Medaille. Neben Tjark Mertha verließen den TBU auch noch Leon Krämer und Daniel Younis bereits nach einer halben Saison wieder. Beide Nachwuchstalente laufen fortan für den Blumenthaler SV auf. Zu geringe Spielzeit war deren Wurzel der Wechsel. Dabei wussten sie, was auf sie zukommt. „Ich sage den neuen jungen Spielern, dass es im ersten Jahr schwierig wird, dass sie Geduld haben müssen. Doch sie sehen es so, dass sie die ganz Großen sind.“

Fabrizio Muzzicato

In dieser Materie kennt sich auch Axel Sammrey bestens aus, ist er doch schon lange im Geschäft und arbeitet seit seiner Amtszeit in Oyten vermehrt mit den jungen Akteuren. Er weiß um solche Spieler und hält gar nichts von ihnen. „Man sagt für eine Saison zu, nicht für eine halbe. Das hat immer einen faden Beigeschmack. Auf solche Spieler lege ich keinen großen Wert“, redet Sammrey Klartext. Vorgeschobene Begründungen wie mangelnde Perspektive lässt der Coach nicht zählen. „Perspektive muss man sich erarbeiten. Man muss mal etwas geduldig sein, im zweiten Halbjahr geht es doch erst los.“ Zudem seien solche Spieler schädlich für die gesamte Mannschaft. „Wenn man kaum Fluktuation hat, dann kann man auch etwas aufbauen und kommt voran.“ Doch in Sammreys Reihen befindet sich ein eben solcher Spieler, der dafür bekannt ist, frühzeitig Reißaus zu nehmen: Murat Avanas. Bassen, RW Achim, Oyten, TSV Achim, wieder Oyten – der 22-Jährige hat schon einiges in seiner Vita stehen. „Ich hab ihm ganz klar gesagt: Du musst dich jetzt entscheiden, was du willst. Jetzt ist er seit anderthalb Jahren da und hat bereits für die nächste Saison zugesagt“, verrät ein erfreuter Axel Sammrey.

Ein Beispiel, dass sich solche Spielertypen ändern können. Darauf baut auch Fabrizio Muzzicato: „Man kann ja daraus lernen und nicht immer gleich die Schuld beim Trainer suchen. Es braucht einen starken Charakter, um sich auf einem bestimmten Level durchzusetzen.“ Zudem sei es gefährlich, alle vier Monate aufzugeben. Das könne schnell auch auf Privat- und Berufsleben übergehen.

Die Hoffnung der Trainer ist es, dass sich so mancher Spieler in puncto Mentalität selbst hinterfragt und mehr Geduld sowie Ehrgeiz beweist. Es kann ja sein, dass so mancher Ersatzspieler schon morgen der Held ist. Denn Fußball ist ein schnelllebiger Sport, das ist bekannt.