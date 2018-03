Winterfest und gemütlich: Die Camper Angelika Beise und Mathias Krone in ihrem Vorzelt. (Fotos: Björn Hake)

„Willkommen in meinem kleinen Reich.“ Edeltraut Berendt öffnet die Türen von ihrem Wohnwagen. Hier steht ein großes einladendes Sofa, die Fenster sind verziert mit lachsfarbenen Gardinen und Kunstblumen sorgen für bunte Farbtupfer. Die Rentnerin gehört zu den eingefleischten Campingfreunden, die ihr Mobil auf dem Drosselhof im Langwedeler Ortsteil Hagen-Grinden zu einem dauerhaften Heim auf vier Rädern gemacht haben. „Von Oktober bis zum März haben wir hier offiziell keine Saison“, sagt der Platzbetreiber Jens Becker. Ein bisschen was los ist aber doch: Auf dem Drosselhof gibt es eine Handvoll Camper, die sich für ein Leben im Wohnwagen entschieden haben.

Seit November herrscht hier auf dem Platz fast eine gespenstische Ruhe. Der Herbst ist immer die Zeit, in der die Saisoncamper ihre Stühle zusammenklappen, die Vorzelte falten und mit ihrem Wohnwagen nach Hause kehren. Mathias Krone und Gaby Steins gehören zu den Bewohnern, denen Wind und Wetter in der kalten Jahreszeit nichts anhaben können. Sie haben sich dem Campen voll und ganz verschrieben.

„Wir fühlen uns hier absolut frei“, sagt Steins, die bereits seit acht Jahren auf dem Drosselhof lebt. „Ich habe alles hinter mir gelassen und meine Wohnung aufgegeben. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich könnte es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen.“ Krone pflichtet ihr bei. Er und seine Lebensgefährtin haben vor vier Jahren ihre Zelte auf dem Drosselhof aufgeschlagen: „Wir kommen aus Bremen und wollten hier ursprünglich nur mal ein Schnupperwochenende verbringen“, berichtet er. Das Campen habe es ihnen gleich angetan und der Entschluss, einen klaren Schnitt zu ziehen, sei mit der Zeit gereift.

„Früher haben die Menschen nach einer Möglichkeit gesucht, günstig Ferien zu machen, heute hat sich das Campen zu einer Lebenseinstellung entwickelt“, bestätigt Becker die Motivation seiner Dauergäste, die er seit vielen Jahren gut kennt. Das spiegeln auch die Besucherzahlen: „Von den 240 Stellplätzen sind alleine 160 an Stammgäste vermietet, das Durchschnittalter lag 2017 bei 52 Jahren“, erklärt der Campingplatz-Betreiber.

Um den extremen Wetterbedingungen im Winter standhalten zu können, stellen viele der Dauercamper ihr Vorzelt auf eine spezielle Holzkonstruktion und legen es mit einem Bodenbelag aus. So entstehen noch mehr Stellmöglichkeiten. „Wir haben eine Heizung, einen Herd, eine Spüle, einen Kühlschrank“, zählen die Campingfreunde auf. „Und wir haben ein Dach über dem Kopf, was braucht der Mensch mehr? Bei uns gibt es alles, was zum Leben notwendig ist, nur in Miniaturausgabe.“ Am Stellplatz stehen Strom und fließend kaltes Wasser zur Verfügung, das in einem Kessel erhitzt wird.

Rund 900 Euro pro Jahr kostet im Schnitt ein Stellplatz auf dem Drosselhof – inklusive Nebenkosten. Das erscheint angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten und Mieten nicht viel. „Doch für einen wintertauglichen neuen Wohnwagen mit vernünftiger Isolierung, Vorzelt und Inneneinrichtung muss man schon mindestens 15 000 Euro hinblättern“, merkt Becker an und fügt hinzu: „Die modernen Wohnwagen sind heute teils besser isoliert als so manches Haus.“

Es ist das einfache, ruhige Leben, das den Reiz ausmacht. Nachts rufen die Eulen, morgens läuten die Tauben mit ihrem Gurren das Dämmern des Tages ein. „Ich mache die Tür auf und bin direkt in der Natur. Es gibt hier nur Wiesen, Bäume und den Himmel“, beschreibt Steins ihr Gefühl von Ungebundenheit. Und gibt es neben den Sonnenseiten denn auch Nachteile? „Wenn es mal mit dem Partner kracht, fehlt es an Rückzugsmöglichkeiten“, findet Krone. Aber damit arrangiere man sich mit der Zeit.

Den Campern ist es wichtig, dass die Geselligkeit auf dem Drosselhof nicht zu kurz kommt. Sie treffen sich regelmäßig auf einen Plausch oder zum Bingospielen in den Gasträumen. Doch insgesamt lebe hier jeder sein eigenes beschauliches Leben mit einem gesunden Maß an Toleranz für die Nachbarn. „Klar gibt es bei uns auch die Gartenzwerge und auch die Camper mit ordentlich angelegten Blumenbeeten“, sagt Becker über seine Gäste. Das bedeute aber nicht, dass es bei ihnen engstirnig zugehe. "Wir wollen eine offene Gemeinschaft sein.“