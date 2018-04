Angeln, soweit das Auge reicht: Auf dem Flohmarkt für Angler in Achim gab es so ziemlich alles, was man für dieses Hobby braucht. (Björn Hake)

Achim. Aufzucht des Fischbestandes, Pflege der Gewässer und deren Randzonen sowie die Schulung von Jugendlichen: Breit gestreut präsentieren sich die Aufgaben, die übers Jahr von den Verantwortlichen im Achimer Anglerverein wahrgenommen werden müssen. Am Sonntag allerdings stand die Geselligkeit im Vordergrund.

Mehrere Hundert Mitglieder und zahlreiche Interessierte hatten sich schon früh am Morgen vor dem Vereinsheim versammelt, um bei strahlendem Sonnenschein zu fachsimpeln und bei Bierchen und Wurst allerlei Anglerlatein zum Besten zu geben. An sorgfältig aufgereihten Tischen wurden zudem zahlreiche Gerätschaften gehandelt: Von der Angel bis zum Zelt war alles zu haben, was das Herz von Petri-Jüngern höherschlagen lässt.

„Natürlich wirkt sich das frühlingshafte Wetter positiv auf die Besucherzahlen aus“, erklärte Vereinsmitglied Sven Bleich am Rande des Geschehens. Aber auch bei Regenwetter sei der Ansturm meist kaum niedriger. „Die Kameradschaft unter den Jungs ist beispielhaft, jeder fühlt sich zugehörig und beteiligt sich wie selbstverständlich auch an den regelmäßig stattfindenden Arbeitsdiensten“. Die Instandhaltung des Vereinsheims, der Fischbesatz in verschiedenen Gewässern und die Beseitigung von Müll an den Uferzonen seien dabei stets wiederkehrende Aufgaben.

„Das Umweltbewusstsein der Leute hat sich übrigens positiv entwickelt“, freut sich Uwe Roll, Erster Vorsitzender des seit 1922 bestehenden Zusammenschlusses. Zudem hätten Ehrenamtliche ein Auge auf den Zustand der Bereiche, in denen sich die Angler bewegen würden. „Voraussetzung dafür sind natürlich der Angel- sowie der Erlaubnisschein, der zum Preis von 80 Euro, Jugendliche zahlen 26 Euro, erworben werden kann“.

Nachwuchssorgen, im Vereinssport sonst nicht unüblich, belasten die Angler nicht. „Allein im vergangenen Jahr hatten wir etwa 110 Neuzugänge“, bezifferte Uwe Roll die Anzahl derer, die sich in die Materie hineingekniet und fleißig gepaukt hätten, was im Fischereirecht verankert ist. Die Plätze, die die Sportfischer nach erfolgreich absolvierter Prüfung einnehmen können, erstrecken sich über ein weitläufiges Gebiet. Rund um den Behling und den Oyter See darf geangelt werden, auch in Clüverswerder bieten sich Möglichkeiten.

Eine Leidenschaft

„Nicht zu vergessen: 53 Kilometer Weserstrand – von Dörverden bis nach Hemelingen“, informierte Uwe Roll, der selbst am liebsten in den Morgen- und Abendstunden am Wasser sitzt und angelt. „Vom Aal bis zum Zander geht hier alles“, sagte er und ließ dabei die zahlreichen Osteuropäer nicht unerwähnt, die sich seit Langem in Achim zuhause und dem Anglerverein zugehörig fühlen.

Ralf Coorßen ist Angler aus Leidenschaft. Seit mehreren Jahren reist der 50-Jährige jeweils aus dem niedersächsischen Schwanewede an, um Teile seiner Ausrüstung zu verkaufen. „In diesem Jahr habe ich Ruten und Rollen dabei“, umriss er sein Angebot; als möglichen Erlös peilte er etwa 150 Euro an. Justin Berlips hingegen ist auf der Suche nach sogenannten Wobblern und einer geeigneten Rute. Früher habe er mit seinem Vater geangelt, erzählte der 14-jährige Stuhrer, nun sei er lieber mit Kumpels unterwegs. Auch Anke Daberkow hat einen längeren Weg zurückgelegt, um sich, wie sie sagte, „inspirieren zu lassen“. Gemeinsam mit Ehemann Andreas war sie aus Buchholz in der Nordheide gekommen, genoss die Atmosphäre und hielt Ausschau nach „Kleinkram“, der später auf dem eigenen Boot an der Nordseeküste zum Einsatz kommen würde.