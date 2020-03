Auch in Achim müssen die meisten Läden wegen des Coronavirus schließen. Von nun an zählt die Allgemeinverfügung für den Landkreis Verden. (Kai Purschke)

Landkreis Verden. Zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus zählt nun die für alle Bürger verbindliche Allgemeinverfügung des Landkreises Verden. Diese Allgemeinverfügung gilt ab sofort und vorerst bis einschließlich Sonnabend, 18. April (eine Verlängerung ist möglich). Wer gegen die Anordnungen verstößt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen.

Demnach müssen für den Publikumsverkehr schließen: Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sowie Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen – unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen; Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen; Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen; der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen; alle Spielplätze einschließlich Indoor-Spielplätze.

Außerdem bleiben geschlossen: alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center,

einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern.

Ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind: der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken

und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich.

Verboten sind: Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen; Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren; alle öffentlichen Veranstaltungen; ausgenommen sind Sitzungen kommunaler Vertreter und Gremien sowie des Landtages und der dazugehörigen Ausschüsse und Gremien. Außerdem: Alle Ansammlungen im Freien (Richtgröße für Ansammlungen: mehr als 10 Personen), alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden.

Ausgenommen sind, weil sie nicht unter den Veranstaltungsbegriff fallen, die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr oder der Aufenthalt an der Arbeitsstätte.