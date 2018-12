Alles andere als eine Trockenübung: Bei der Übung für die Aktiven kam natürlich auch eine Menge Wasser zum Einsatz. (Jonas Kako)

Die ersten Brandbekämpfer und der Nachwuchs, der dies gerne einmal werden möchte, trafen sich bereits vormittags ab 10 Uhr an dem Gasthaus, das auch als „Marsch-Anna“ bekannt ist. Und das Aufgebot der Ortsfeuerwehren war beachtlich.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister und Ortsbrandmeister von Uesen Hans Hoffmann begrüßte die versammelten aktiven Feuerwehrleute, die Jugendfeuerwehrleute, die Familien und Freunde. Mit etwa 400 bis 600 Besuchern rechnete er auch dieses Mal wieder – und tatsächlich kamen viele, um die Wettkämpfe auszutragen oder zu beobachten.

Die Jugendfeuerwehren traten zum Wettkampf beim Stadtfeuerwehrtag in 9er-Gruppen an. (Jonas Kako)

Teilnehmer waren die Trupps der Jugend und Ortsfeuerwehren aus Achim, Baden, Bierden, Uesen, Emsen und Uphusen, lediglich Emsen konnte mangels Jugendabteilung ausschließlich ein Aktiventeam stellen. „Gleich gibt es den A-Teil für die Jugendfeuerwehren“, erklärte Benjamin Knobloch, der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart aus Uesen – „das heißt ‚Löschangriff‘. Die Aktiven machten das mit Wasser, für die Kinder und Jugendlichen war es eine Trockenübung.“

Dennoch war es ganz schön viel Verantwortung, die sich auf 18 junge Schultern verteilte, denn angetreten wurde in 9er-Gruppen. „Der Maschinist bleibt vorne an der Pumpe“, wie Knobloch schilderte, während sich die Nachwuchsgruppen auf ihren Einsatz vorbereiteten. „Der Angriffstrupp, das sind der Wassertrupp und der Schlauchtrupp, die bauen sozusagen die Wasserversorgung auf.“ Außerdem gab es noch einen Melder und einen Gruppenführer, die die Teams komplettierten.

Neben den Preiswettkämpfen gab es für alle Kinder und Jugendlichen auch noch Spaßwettkämpfe, die sogenannten „Eimerwettspiele“, wie zum Beispiel an der Spritzwand neben dem Gasthaus. „Wir suchen uns da was Lustiges raus“, verriet Ortsbrandmeister Hoffmann, der dieses Jahr auch Veranstalter des Stadtfeuerwehrtags war. „Völlig entgegen jeder Vorschrift. Da weiß auch keiner vorher, was kommt“, merkte er an. Bei den Wettkämpfen konnte man dann die minutiöse Organisation der Feuerwehr beobachten. Bei den Aktiven, also Erwachsenen, aber auch bei den Nachwuchsgruppen zeigten sich Einsatzwille und Genauigkeit – eben, weil im Ernstfall jede Sekunde zählen kann. Dabei war der Austragungsort der Wettkämpfe Neuland für die Teilnehmer. „In Uesen sind wir alle 6 Jahre“, sagte Hoffmann, „also immer im Wechsel. Aber von unserem eigentlichen Austragungsort mussten wir hierher wegen einer Baustelle ausweichen.“ Aber mit der Organisation zeigte sich der stellvertretende Stadtbrandmeister sehr zufrieden. „Das Catering übernimmt das Hirtenhaus, das THW hat uns die großen Wasserbehälter zur Verfügung gestellt und auch den Turm aufgebaut. Die haben uns super unterstützt.“

Auch der Rettungsdienst war mit einem Krankenwagen vor Ort, aber nicht weil man ihn gebraucht hätte, „sondern damit die Leute mal gucken können.“ So arbeiteten die Organisationen alle zusammen. „So können wir zeigen, dass wir uns eigentlich ganz lieb haben“, sagte Hoffmann mit einem Schmunzeln. Am frühen Abend fanden die Wettkämpfe dann ein Ende, und die strahlenden Sieger der Jugendfeuerwehren wurden gekürt. Für die Erwachsenen ging es ab 20 Uhr im Gasthaus dann noch mit einer standesgemäßen Feier und ebenfalls der Ehrung der Sieger weiter. Dort wurde dann vor allem der Durst gelöscht.

„Der Angriffstrupp baut die Wasserversorgung auf.“ Benjamin Knobloch