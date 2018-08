Die Mitglieder der Feuerwehr Dörverden müssen ihr Können beim Löschangriff unter Beweis stellen. (FOTOS: Björn Hake)

Nicht zu warm und außerdem trocken. Beste Voraussetzungen also für das Gelingen des Kreisfeuerwehrtages, der aus Anlass des 25-jährigen Zusammenschlusses der Freiwilligen Feuerwehren Morsum und Ahsen-Oetzen in diesem Jahr auf dem Sportplatz der Grundschule in Morsum ausgerichtet worden war. „Nur das Wetter ist unser Feind“, erklärte Martin Köster, Brandmeister der Samtgemeinde Thedinghausen. Alles andere werde im Kreis der Kameraden geregelt, jeder habe da seine eigene Aufgabe.

Mehr als 50 der im Landkreis Verden angesiedelten 59 Ortsfeuerwehren hatten ihre Teilnahme an dem alljährlich stattfindenden Wettbewerb gemeldet; insgesamt etwa 450 Brandbekämpfer bewiesen dann am Sonntag ihr Können bei Löschangriffen und Fahrmanövern. „Obwohl es diese Veranstaltung schon seit Ende des 2. Weltkriegs gibt, handelt es sich bei der heutigen Auflage gewissermaßen um eine Premiere“, ließ sich Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling vernehmen. Völlig neue Bestimmungen, erarbeitet durch eine Gruppe im Landesfeuerwehrverband, und herausgegeben vom Ministerium für Inneres und Sport, prägten ab sofort niedersachsenweit den Ablauf des Tages. „Premiere also, die Teilnehmer sind entsprechend aufgeregt“.

Während in der Vergangenheit eine lose Abfolge von praktischen und theoretischen Prüfungen den Feuerwehrtag durchzogen habe, gäbe es jetzt ein klares Regelwerk, sagte Martin Köster. Hans-Hermann Fehling ging derweil ins Detail und beschrieb die modular aufgebauten Strukturen wie folgt: „Im ersten Teil findet der traditionelle Löschangriff statt. Dafür muss zur Bekämpfung eines simulierten Containerbrandes eine bestimmte Menge Wasser gefördert und zur rechten Zeit bereitgestellt werden“.

Was zunächst recht einfach erscheine, berge jedoch ein hohes Fehlerpotenzial. „Wer Schlauchplatzer verursacht oder nicht im Timing ist, handelt sich Punktabzüge ein, die sich am Abend in der Gesamtbewertung der Staffel oder Gruppe bemerkbar machen“. Als weitere Stolperfallen auf dem Weg zum Sieg in dieser Disziplin benannte der Kreisbrandmeister den Einsatz falscher Gerätschaften sowie einen eventuellen Mangel an Konzentration.

Das zweite Modul sieht die Herstellung einer Saugleitung auf Zeit vor. Spezielle Knoten seien zu knüpfen, Regeln zu beachten. Der Druck, unter den sich jeder der Absolventen erfahrungsgemäß stelle, führe dabei auch hier zu Flüchtigkeitsfehlern und damit erneut zum Abzug in der Gesamtwertung.

Punkt drei des Kataloges beinhaltet eine Fahrprüfung, die dem Maschinisten ein hohes Maß an Geschicklichkeit abverlangt. „Enge Strecken müssen vor- und rückwärts passiert werden“, beschrieb Köster die Vorgaben. Danach müsse der Feuerwehrwagen im rechten Winkel gegen eine Wand geparkt werden. Der kürzeste Abstand sei ausschlaggebend für den Sieg, ein Herauslehnen aus dem Fenster oder das Berühren der Wand gelten als grobe Fehler. „Ziel ist die Beherrschung des Fahrzeuges durch die entsprechende Person“. Am Ende des ganztägigen Events stand am Abend die Ehrung der Sieger. „Die zehn Besten erhalten Pokale, zusätzlich wird mit Urkunden der Einsatz der Aktiven belohnt“.

Der Kreisfeuerwehrtag sei alljährlich geprägt durch das Miteinander der ehrenamtlichen Brandbekämpfer mit den Bewohnern der einzelnen Gemeinden, lenkte Martin Köster den Blick auf umfangreiche Planungen im Vorwege. „Bratwurst und Bier, Kaffee und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher, Sandkiste und Hüpfburg sowie das obligatorische Schminken werden die Kinder bei Laune halten“. Insgesamt hätten die Vorbereitungen sechs Monate in Anspruch genommen, seit Donnerstag sei man mit dem Aufbau beschäftigt“. Musikalisch umrahmt wurde der gut besuchte Tag durch den Spielmannszug Morsum und die FMC Showband der Freiwilligen Feuerwehr Verden.