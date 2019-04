Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Daverden, Langwedel und Cluvenhagen haben am Sonntagmorgen eine Wasserleiche aus der Weser geborgen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christof Dathe waren die Brandschützer mit dem Stichwort „Person im Wasser“ an das Weserwehr nach Daverden/Intschede gerufen worden. Beim Eintreffen sei festgestellt worden, dass eine Leiche in Ufernähe trieb. In Absprache mit der Polizei und der DLRG wurde die Leiche geborgen. Weitere Umstände zum Leichenfund sind noch nicht bekannt.