Auf die Bretter, fertig, los: Die Wasserskianlage am Oyter See ist eröffnet. (Björn Hake)

Die Wasserskianlage am Oyter See ist freigegeben: Am Donnerstagnachmittag erfolgte nach Angaben des Betreibers die finale Abnahme durch den Tüv. Somit können Wassersportbegeisterte und die, die es werden wollen, ab sofort die Anlage nutzen. Geöffnet hat sie in nächster Zeit am Wochenende von 9 bis 19 Uhr sowie unter der Woche von 15 bis 19 Uhr. Um vorige Anmeldung unter wakegarden.oyten@googlemail.com wird gebeten, aber auch spontane Nutzer können auf freie Nutzungszeiten hoffen.