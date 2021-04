Die Kindertagesstätten im Kreis Verden müssen nun rasch wieder auf Notbetreuung umschalten (Symbolbild). (Björn Hake)

Achim/Landkreis Verden. Die nun eingetretenen schärferen Coronaregeln, die auf der im Landkreis Verden über 100 liegenden Sieben-Tage-Inzidenz beruhen, sorgen ab diesem Donnerstag, 15. April, auch bei Veränderungen in den Familien, denn die Kindertagesstätten und Kinderhorte müssen ihren Regelbetrieb nun einstellen. Kitas und Horte wechseln bis auf Weiteres in das sogenannte Szenario C. Dies bedeutet: „Ein Anspruch auf Betreuung besteht nicht.“ Das hat nun auch die Stadt Achim noch mal klargestellt.

Gestattet sei demnach lediglich eine Notbetreuung in kleinen Gruppen, die höchstens die Hälfte der üblichen Gruppengröße umfassen dürfen. „Für die Notbetreuung können Kinder berücksichtig werden, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentliche Interesse tätig ist, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden oder Sprachförderbedarf besteht“, heißt es aus dem Rathaus. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, stelle unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr automatisch ein Ausschlusskriterium für die Berechtigung zur Notbetreuung dar.

Kindertagespflege läuft so weiter

Im Zusammenhang mit der nun vorgegebenen Notbetreuung hat sich auch der Verein für Kindertagespflege im Landkreis Verden geäußert. „Die Kindertagespflege läuft in jedem Fall unter Einhaltung der Hygieneregeln wie bisher weiter“, betont er, weil bei vielen Eltern eine Verunsicherung herrsche, ob sie ihre Kinder nun weiterhin in die Tagespflege geben können und sollen. Die einzige Veränderung in den sogenannten Hochinzidenzkommunen, zu denen der Kreis Verden mittlerweile gehört, betrifft den Betrieb einer Großtagespflege. Dort dürfen die Gruppen fortan nicht mehr gemischt betreut werden, wie der Verein mitgeteilt hat. Es könnten aber beispielsweise an einem Tag vier Kinder und am nächsten Tag vier andere Kinder betreut werden. „Die Kinder müssen nur in ihrer Gruppe bleiben“, betont der Verein.

Zurück zu den Kindergärten: Die Notbetreuung findet in kleinen Gruppen statt und richtet sich nach der Altersstruktur der Gruppen. Die höchstens zulässige Zahl der betreuten Krippenkinder, Kindergartenkinder und Hortkinder ist jeweils festgelegt, pro Kindertagesstätte dürfen maximal so viele Notgruppen eingerichtet werden, wie es der regulären Gruppenanzahl der Kindertagesstätte entspricht. Um die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können, ist es laut Stadtverwaltung „zwingend erforderlich“, ein Formular von beiden Erziehungsberechtigten ausgefüllt bei der Kitaleitung abzugeben.

Zusagen nur wochenweise möglich

Apropos Kitaleitungen: Denen sei der Notbetreuungsbedarf „in der Regel“ bis Donnerstag, 12 Uhr, für die jeweils kommende Woche anzuzeigen. Nur so könne die Stadt eine verlässliche Organisation gewährleisten. Da es sein könnte, dass die Notbetreuung auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden muss, könnten lediglich wochenweise Zusagen gegeben werden.

Die Stadtverwaltung stellt klar, „dass erkrankte Kinder die Kindertagesstätte nicht besuchen dürfen“. Aufgrund der aktuellen Situation und um das Infektionsrisiko zu minimieren, dürften auch Kinder mit leichten Erkältungsanzeichen wie Husten und Schnupfen, Temperatur über 37,5 Grad Celsius, die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

Für die Dauer der Notbetreuung im „Szenario C“ in den Kindertagesstätten werden die Beiträge ausgesetzt. Anträge dafür müssen die Eltern nicht eigens stellen. „Die bereits eingezahlten Beträge werden ohne Antrag zurückerstattet“, informiert die Stadtverwaltung, fügt aber hinzu, dass sie für die Erstattung noch etwas Zeit benötige. Das Verpflegungsgeld wird zunächst ab diesem Donnerstag bis zum Wechsel ins „Szenario B“ ausgesetzt.

Der zuständige Fachdienst Bildung, Soziales und Kultur im Achimer Rathaus ist für Fragen unter der Rufnummer 04202/9160547 erreichbar. Dort gibt es auch die Formulare, die wie die Arbeitsbescheinigung für die Notbetreuung und weitere Informationen auch auf der Internetseite der Stadt unter www.achim.de zum Download bereitstehen.

Zur Sache

Kindertagespflege im Landkreis Verden

Der in Achim ansässige Verein für Kindertagespflege im Landkreis Verden übernimmt im Auftrag des Fachdienstes Jugend und Familie der Kreisverwaltung die Vermittlung von Tagesmüttern oder Tagesvätern für die Kindertagespflege. Unter dem Begriff der Kindertagespflege versteht man die Betreuung eines Kindes für einen Teil des Tages oder ganztags im Haushalt der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Eltern beziehungsweise des alleinerziehenden Elternteils. Wie die Kreisverwaltung außerdem dazu ausführt, kann eine Kindertagespflegeperson werden, wer bei sich zu Hause in der Familie Kinder aufnimmt, Kinder mag und Spaß sowie Erfahrung im Umgang mit Kindern hat. Man sollte Zeit haben, zuverlässig sein,

erziehen, bilden und jedes Kind individuell betreuen - und zwar vor der Kindergartenzeit oder ergänzend zum Kindergarten, als Alternative zu Krippe und Kindergarten, in den ersten Schuljahren,

stundenweise oder ganztags. Wer sich dafür interessiert, kann sich ebenso an den Verein wenden wie Eltern, die eine Tagespflegeperson suchen. Er ist im Rathaus Achim unter Telefon 04202/910311 oder per E-Mail an info(at)kindertagespflegeverein.de zu erreichen.