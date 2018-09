Der Achimer Stadtrat (Symbolbild). (Björn Hake)

Achim. Die Achimer SPD wird in der nächsten Ratssitzung am 20. September einen personellen Wechsel in ihrer Ratsfraktion vornehmen. Denn Tanja Tarnowsky-Hoppmann verzichtet auf weitere Mitgliedschaft im Stadtrat. "Meine verstärkte berufliche Einbindung und die Ratsarbeit lassen sich leider nicht mehr miteinander vereinbaren, wodurch ich zu diesem Entschluss gekommen bin", hat Tanja Tarnowsky-Hoppmann der Achimer Stadtverwaltung schriftlich mitgeteilt. Sie wolle daher zur kommenden Ratssitzung ihren Sitz niederlegen. Die Ratsarbeit sei für sie "immer ein Ehrenamt mit hoher Verantwortung dem Bürger und der Stadt Achim gegenüber" gewesen. Daher sei es ihr wichtig gewesen, gut vorbereitet und verlässlich zu sein, hält sie fest.

"Der Rat hat zu Beginn der nächsten Sitzung festzustellen, dass die Voraussetzungen für den Sitzverlust vorliegen", heißt es aus dem Rathaus dazu. Tanja Tarnowsky-Hoppmann war im Jahr 2016 im Wahlbezirk Achim-Ost gewählt worden. Nachrücker ist Helmut Masemann, der bereits schriftlich erklärt habe, "dass er die Wahl annimmt", wie die Stadtverwaltung ausführt.