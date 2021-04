Die Stadt Achim darf nun Lockerungen ausprobieren – sie gehört zu den 25 ausgewählten Modellregionen in Niedersachsen. (Björn Hake)

Achim ist dabei. Als eine von 25 Corona-Modellregionen in Niedersachsen ist laut Bürgermeister Rainer Ditzfeld auch die Stadt Achim ausgewählt worden. Das hatte der Rathauschef am Sonnabendmittag von der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth erfahren. Wie Ditzfeld mitteilte, beginne nun am kommenden Dienstag nach der erfolgreichen Bewerbung die eigentliche Arbeit in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreises Verden und der Polizei. „Wir müssen eine Allgemeinverfügung auf den Weg bringen“, sagte Ditzfeld, der sich freut, dass der Achimer Vorstoß erfolgreich war. „Das ist vor allem für unsere Einzelhändler eine gute Sache“, frohlockte der Bürgermeister. Die Stadt Verden, die es ebenfalls probiert hatte, ist laut Ditzfeld nicht dabei.

Mehr zum Thema Für Öffnung der Stadt Handelskammer bittet um Spenden Die Handelskammer will Konzepte erarbeiten, um die Stadt schnell und sicher öffnen zu können. Dabei setzt sie auf Erfahrungen aus Tübingen und die Solidarität der ... mehr »

Wie berichtet, können somit Außengastronomie, Geschäfte und Fitnessstudios wieder öffnen. Voraussetzung für den Zutritt sind allerdings ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest sowie die elektronische Erfassung der Kontaktdaten über die Luca-App. „Für die müssen wir nun freigeschaltet werden“, sagte Ditzfeld, auch der Landkreis Verden werde sie einführen. Das Land Niedersachsen hatte einen Vertrag zur Nutzung des digitalen Kontaktnachverfolgungssystems „Luca“ für zwölf Monate abgeschlossen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Verden gehört nun zu den ersten, die damit versorgt werden.