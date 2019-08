Noch gibt es in der Gemeinde Oyten sowohl Lampen mit alter Technik (rechts) sowie bereits mit ausgetauschten Köpfen (links). (Björn Hake)

Schon seit einigen Jahren treibt die Gemeinde Oyten die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung voran. In vielen Gebieten ist die Umstellung auf Lampen mit energiefreundlichen Leuchtdioden – vielen besser bekannt als LED – bereits erfolgt. Schrittweise, je nachdem welcher Betrag im Haushalt veranschlagt wurde, ist das Projekt bisher umgesetzt worden. Nun wird von allen Beteiligten ein neuer Ansatz verfolgt. Der Rest soll jetzt auf einen Schlag ausgetauscht werden. Wie genau und zu welchen Kosten das erfolgen soll, wurde nun kürzlich in einer Fachausschusssitzung der Politik und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für den Austausch der Leuchtmittel zeichnet nicht etwa der Bauhof der Gemeinde verantwortlich, sondern externe Unternehmen. Mit der restlichen Projektumsetzung ist das Büro für Elektrotechnik aus Scheeßel beauftragt worden, sein Mitarbeiter Dimitrij Gauss erläuterte, was in Oyten noch alles getan werden müsse und welche Effekte die Umrüstung habe. „Bis zu 80 Prozent Energieeinsparung sind möglich“, betonte der Fachmann und erklärte, dass trotz einer deutlich geringeren Wattleistung durch LED eine deutlich bessere Ausleuchtung des Umfeldes erfolgen kann, als mit den alten Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HQL). Entscheidend ist neben der Form des Lampenkopfes auch noch ein weiterer Punkt, wie Gauss berichtete: „Die Höhe des Lichtpunktes.“ Ein ein Meter längerer Mast könne schon eine deutlich weitflächigere Ausleuchtung bewirken. Deshalb soll die Verwaltung auch prüfen, ob eventuell manche der bereits umgerüsteten Lampen noch eine Mastverlängerung bekommen können.

Etwa die Hälfte ist veraltet

Derzeit befinden sich im Gebiet der Gemeinde noch rund 750 alte HQL-Leuchten in Benutzung. Wolfgang Röttjer von der Verwaltung schätzt, dass damit noch etwas mehr als die Hälfte der Straßenbeleuchtung ausgetauscht werden muss. Zusätzlich zu der Montage der neuen und der Demontage der alten Leuchten werden auch einige Masten zusätzlich wieder in Form gebracht werden müssen, wie Gauss aufzeigte und zum Beweis ein paar Bilder von verbogenen Masten aus dem Gemeindegebiet zeigte. So schätzt Gauss den zu erwarteten Gesamtbetrag für die Maßnahme auf etwa 440 000 Euro – ohne Planungskosten.

Doch beim Projektträger Jülich kann ein Förderantrag gestellt werden. Aus Erfahrung berichtete Gauss, dass mit Zuschüssen von 20 bis 25 Prozent gerechnet werden könne. Wahrscheinlich ist also eine Förderung etwa im Bereich zwischen 75 000 und 90 000 Euro. Für das aktuelle und das kommende Haushaltsjahr hatte die Gemeinde Oyten jeweils 300 000 Euro für die LED-Umrüstung eingestellt. Nun sollen die Mittel aus 2019 ins nächste Jahr übertragen werden, um dann mit dem noch übrigen Gesamtbudget die Maßnahme zum Ende zu bringen.

Lob aus der Politik

Von den Politikern des Fachausschusses wurde kein Zweifel daran gelassen, dass es sich um ein nötiges Projekt handelt, das nun auch schnellstmöglich zum Ende gebracht werden soll. „Es ist eine gute Sache, wir sparen damit viel Strom“, sagte etwa Ralf Großklaus (SPD). Norbert Neisen (CDU) sprach von einer „sinnvollen Investition“ und Jens Marten (AfD) einfach nur von einer „super Sache“. Wann und wo genau zur weiteren Tag geschritten wird, steht indes derzeit noch nicht fest. In jedem Fall soll nun bald der Förderantrag beim Projektträger gestellt werden.