Besonderer Besuch für Bürgermeister Rainer Ditzfeld: Ein Tiger, eine Kuh, ein Clown, ein Prinz und ein Hippie haben dem Achimer Verwaltungschef am Donnerstagmorgen in seinem Büro, direkt am Schreibtisch, die Krawatte abgeschnitten. In den Kostümen steckten Karnevalisten aus Bierden, von denen die Frauen an Weiberfastnacht für einen Tag das Regiment übernehmen. Und so waren Inga Wanicek, Rieke Borm, Daniela Roos und Amelie Hoppe (von links) in Begleitung ihres Prinzen Larne Sprenger ins Rathaus eingefallen, um dem alten Brauch zu huldigen. Während der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg sich und seinen Schlips noch schnell in Sicherheit bringen konnte, wehrte sich Ditzfeld gar nicht erst und machte den Spaß gerne mit. Seine zerschnittene fliederfarbene Krawatte soll nun versteigert werden. Für die große Karnevalsparty im Kasch sind am Sonnabend, 10. Februar, laut Larne Sprenger ab 22 Uhr die Kassen geöffnet. Der Kinderfasching am Tag danach beginnt um 14.30 Uhr.