Schon jetzt können die Wege im Naturschutzgebiet Sandtrockenrasen am Ellisee genutzt werden, richtig gekennzeichnet sind sie allerdings noch nicht. Und auch die Beschilderung fehlt aktuell noch. (Björn Hake)

Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen locken viele Menschen aktuell nach draußen. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann den Alltag im Lockdown für den ein oder anderen zumindest ein bisschen versüßen. Da passt es doch ganz gut, dass auch das geplante Wegenetz am Ellisee im Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen Achim“ langsam aber sicher Form annimmt. Immerhin sollte das errichtet werden, um den Achimern das Gebiet weiter zugänglich machen zu können, auch nachdem es unter EU-Schutz gestellt werden musste.

Doch, wie berichtet, waren zuvor einige Hürden zu nehmen. Zuletzt hatte die Verwaltung im Juni vergangenen Jahres ein neue Wegenetz-Variante vorgestellt. Die alte musste überarbeitet werden, weil Grundstückseigentümer überraschend doch ihre Erlaubnis zur Nutzung ihrer Flächen zurückgezogen hatten. Im Sommer stand dann aber fest, dass das Naturschutzgebiet auf zwei Arten von der Straße Bierdener Mühle betreten werden kann, wobei ein langer Weg in Richtung Ellisee führen wird und ein kürzerer im Bogen wieder auf die Straße Bierdener Mühle zurückführt. Zusätzlich gibt es eine Nord-Süd-Verbindung durch das Gebiet vom Bierdener Friedhof aus zur Bremer Straße.

Die vergangenen Monate hat die Verwaltung nun dazu genutzt, die Wege entsprechend herzurichten. Die dafür notwendigen Baumfällungen mussten nach Angaben der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Marion Rusch bis Ende Februar abgeschlossen sein, notwendige Bodenarbeiten dürfen indes nicht in die Brut- und Setzzeit fallen und müssen daher bis Ende März fertig sein. „Die Wegeparzelle der Stadt Achim war in Teilen nicht begehbar. Hier hatten sich Bäume und Sträucher angesiedelt und mussten gefällt beziehungsweise aufgeastet und die kleineren gemulcht werden“, berichtet Rusch von den Arbeiten. Dies sei noch vor dem Wintereinbruch geschehen. „Zur besseren Erkennbarkeit des Wegeverlaufes wurde zudem der Oberboden an einigen Stellen abgeschoben.“

Treppe aus Rundhölzern

Zu den jetzt noch anstehenden Bodenarbeiten zählt beispielsweise auch eine Treppenanlage aus Rundhölzern, die an zwei Stellen auf dem ost-westlich verlaufenden Weg errichtet werden soll, um die dortigen Höhenunterschiede zu überbrücken. Der Rundweg an der Straße Bierdener Mühle werde hingegen angeschrägt, um einen gefahrloseren Einstieg in das Gebiet zu ermöglichen. „Es ist vorgesehen die Wege mit weißen Steinen zu markieren, um den Besuchenden den Weg zu weisen“, erklärt Rusch. An den sechs Eingängen zum Naturschutzgebiet sollen darüber hinaus Hinweisschilder mit dem Wegeverlauf aufgestellt werden. An der Spitzkehre des Rundweges soll außerdem ein Schild mit Erläuterungen zum Naturschutzgebiet angebracht werden.

Wann diese Schilder genau stehen werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden. „Wir befinden uns da gerade noch in der Planung“, sagt Rusch mit Blick auf den Fertigstellungstermin. Und diese umfasst einige Schritte. „Die Schilder müssen geplant, designt, beauftragt, gedruckt und schließlich aufgestellt werden – da sind so viele Unbekannte, die all das beeinflussen.“

Doch auch ohne die Schilder könne das Wegenetz natürlich schon genutzt werden. „Wer jung, fit und gut zu Fuß ist, kann das Gebiet schon jetzt gut über die Wege erreichen“, ist Rusch überzeugt. Die noch ausstehenden Arbeiten dienen lediglich der besseren Begehbarkeit. „Schon jetzt sind die Wege gut erkennbar, allerdings eben noch nicht gekennzeichnet, weil die Steine noch fehlen.“ Abseits der festgelegten Wege darf das Naturschutzgebiet allerdings nach wie vor nicht betreten werden.