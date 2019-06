Stadtplanerin Monika Nadrowska und Erster Stadtrat Bernd Kettenburg erläuterten die Pläne und suchten den Bürger-Dialog. (Björn Hake)

Brachland und Lagerhallen bestimmen seit Jahren das Bild des Quartiers, in dem vor einem halben Jahrhundert Kinderkleidung produziert wurde. Nun haben Investoren das Runken-Areal für sich entdeckt, erste Entwürfe sind entstanden und wurden zu Papier gebracht. Für Freitagabend hatte die Stadt Achim zu einer Info-Veranstaltung auf das Gelände geladen und Anwohner hatten die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten und Bedenken zu äußern.

„Wir stehen am Anfang eines formalen Verfahrens, das noch andauern wird“, erklärte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg in seiner Begrüßung. Er hoffe auf einen fairen Meinungsaustausch im Vorfeld der Bebauung, die die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes oder aber überschaubarer Gewerbeflächen vorsehe. Ein wichtiger Bestandteil der Pläne sei zudem die Realisierung von Pflegeplätzen, die in unmittelbarer Nähe zur Aller-Weser-Klinik einen idealen Standort finden würden.

Die Moderation der dreigeteilten Veranstaltung lag in den Händen der Achimer Stadtplanerinnen unter der Leitung von Monika Nadrowska und der Kasseler Prozessgestalterin Sabine Säck-da Silva. Zunächst hatten die Eigentümer der Flächen und ein Investor die Möglichkeit, die Anwesenden grob über ihre Vorstellungen zur Konzeption in Kenntnis zu setzen; eine Detailbesprechung mit Fachplanern fand später an Stellwänden statt, auf denen zuvor mögliche Entwicklungsschritte festgehalten worden waren. Eine Begehung des Geländes rundete die Zusammenkunft ab, die zahlreiche Interessierte auf den Plan gerufen hatte.

Bürger sollen sich aktiv einbringen

„Fragen, Kritik, Lob und Anregungen werden von uns dokumentiert, in den Fachabteilungen bearbeitet und dann auf der Homepage der Stadt veröffentlicht“, warb Nadrowska um konstruktives Interesse der Öffentlichkeit an dem Projekt. Darüber hinaus würden Bürger gesucht, die sich aktiv einbringen, verbindlich mitarbeiten wollten an der Entwicklung eines Bebauungsplanes und damit an einer möglichst alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösung. „Wir bieten die Chance der Mitgestaltung“, sagte die Planerin, verschwieg jedoch nicht, dass die baurechtliche Situation nicht gerade einfach sei.

Auch Kollegin Layla Somorra wies darauf hin, dass noch zahlreiche Details der Klärung bedürften. So müsse ein Lärmgutachten erstellt, das Verkehrsaufkommen beleuchtet und die Untere Naturschutzbehörde wegen der zum Gelände gehörenden schutzwürdigen Düne eingebunden werden. Zu gegebener Zeit werde es eine weitere öffentliche Veranstaltung zum Thema geben.

Lösungen für ältere Menschen favorisiert

Dirk Oelbermann ist seit vielen Jahren Eigentümer eines großen Teils der zur Verfügung stehenden Fläche. Er sei Verfechter einer Wohnbebauung mit kleineren und bezahlbaren Einheiten, erklärte der 70-Jährige. „Die Alternative ist ein Handwerkerhof, schnell zu errichten und rentabel“, räumte er ein; eine Option, die er jedoch nicht favorisiere. Gleicher Ansicht ist Rolf Müller, dem Grundstücke im angrenzenden Winterweg gehören. Auch Rolf Specht, der seit 1988 etwa 100 Seniorenheime erstellt hat, macht sich stark für ein Wohnquartier mit Lösungen für ältere und pflegebedürftige Menschen, die „nicht auf die grüne Wiese, sondern mitten ins Leben gehören“.

Erst ein paar Tage gehört Markus Otten von der Planungswerkstatt BMO zu dem Team, das sich beruflich mit der Bebauung des Runken-Geländes auseinandersetzt. Er sei zuständig für ein Mobilitätskonzept und wolle eine verträgliche Abwicklung des zusätzlichen Verkehrs herbeiführen. Viele Ideen seien bereits entwickelt worden, er persönlich favorisiere – je nach Möglichkeit – den Gang zum Supermarkt mit dem Bollerwagen.

Die teilweise emotional geäußerte Kritik der Besucher richtete sich derweil hauptsächlich gegen die ins Auge gefassten Geschosshöhen und die Belastung der angrenzenden Straßen durch zusätzliche Kraftfahrzeuge.