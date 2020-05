Das neue Wegenetz am Ellisee konnte – anders als geplant – bisher doch noch nicht fertiggestellt werden. Neben den Beschränkungen wegen des Coronaviurs sorgten auch Unstimmigkeiten mit einem Flächeneigentümer für die Verzögerung. (Björn Hake)

„Wenn alles nach Plan läuft, soll das neue Wegenetz im Naturschutzgebiet ,Sandtrockenrasen Achim' zum zweiten Quartal dieses Jahres fertiggestellt sein“: Das war der letzte Sachstand, den es Anfang des Jahres aus dem Achimer Rathaus zu einem Thema gab, das viele Monate für politische und öffentliche Diskussionen gesorgt hatte. Da in der momentanen Situation mit Blick auf das Coronavirus und die damit verbundenen weitreichenden Einschränkungen allerdings wenig wirklich nach Plan verläuft, ist es fast schon gar nicht mehr verwunderlich, dass auch das Wegenetz am Ellisee zum jetzigen Zeitpunkt – anders als gehofft – noch nicht fertiggestellt ist.

Allerdings – und das überrascht dann vielleicht doch – ist daran nicht nur die Corona-Krise schuld. „Wir können in diesem Fall nicht alles auf Corona schieben“, gibt Marion Rusch, die zuständige Mitarbeiterin im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung zu. Denn für die Herstellung des Wegenetzes seien bekanntlich Grundstücksverhandlungen sowie -käufe und die Absprache von Nutzungsvereinbarungen notwendig gewesen. All das habe sich allerdings unerwartet verzögert, weil letztlich doch nicht alle Eigentümer ihr Okay gegeben haben. „Das kam auch für uns sehr überraschend“, gibt Rusch zu. Nun wolle man weiter versuchen, in gemeinsamen Gesprächen doch noch zu einer Lösung zu finden. „Hoffen, reden und warten – das ist das, was wir jetzt noch tun können.“

Dominoeffekt setzt ein

Derzeit sei es allerdings nicht möglich, den Weg im Osten des Gebietes so zu errichten, wie ursprünglich geplant. „Das Problem ist, dass wir es in dem Gebiet mit mehreren Eigentümern zu tun haben und wenn dann ein Flurstück nicht genutzt werden kann, setzt ein Dominoeffekt ein und alle weiteren sind dann nicht mehr erreichbar.“ Daher sei man nun – neben den Gesprächen – auch schon auf der Suche nach einer Alternative. „Einen Teil des Weges können wir ja realisieren“, erklärt Rusch. „Wir haben dann zwar nicht mehr den Anschluss zum Hauptweg, aber immerhin könnte man so das Gebiet auf festen und ausgewiesenen Wegen betreten.“

Auch wenn Rusch selbst bedauert, dass es derzeit zu Problemen bei der Umsetzung des Wegenetzes kommt, so will sie niemanden alleine dafür verantwortlich machen. „Das Projekt kriegen wir nur gemeinsam hin“, sagt sie. Es sei klar, dass die Eigentümer der Flächen jedes Recht hätten, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Eigentum nutzen wollen. „Wir als Stadt benötigen eine Nutzungsvereinbarung“, erklärt Rusch. „Und die muss längerfristig gelten. Nur für ein Jahr macht es für uns keinen Sinn.“

„Prallen viele Interessen aufeinander“

Marion Rusch begleitet für die Stadt Achim das Gebiet nach eigenen Angaben bereits seit 1993. „Hier prallen sehr viele Interessen aufeinander und es ist sehr schwer, eine gemeinsame Linie für alle zu finden“, weiß sie aus Erfahrung. „Einer ist immer unzufrieden.“ Man wolle auf der einen Seite dem Wunsch nachkommen, das Gebiet für die Achimer erlebbar zu machen, habe auf der anderen Seite aber auch die Verpflichtung, die Biotope zu schützen und natürlich die Interessen der Flächeneigentümer zu beachten. „Das zusammenzubringen, ist wie jonglieren.“ Daher lasse sich aus ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, wann das Wegenetz letztlich fertiggestellt werden kann.

„Wir haben noch vor der Brut- und Setzzeit bereits auf der städtischen Wegepazelle im unbedingt notwendigen Bereich einige Bäume gefällt“, berichtet Rusch. Nun müsse der Weg, der von Osten nach Westen verlaufe, nur noch freigeschoben und so gut begehbar gemacht werden. „Als nächstes soll der Weg dann noch entsprechend gekennzeichnet werden.“ Das sei bisher aufgrund der Corona-Situation schwierig gewesen, weil dazu mindestens mit zwei Personen vor Ort sein müssten, um sich abzusprechen, und sich darüber hinaus aber auch schlecht aus dem Weg gehen können.