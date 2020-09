Auch die schulischen Angebote der Berufsbildenden Schulen im Landkreis – wie etwa die Ausbildung zum Bäcker – werden in dem Heft vorgestellt. (Björn Hake)

Die Frage, wie es beruflich in den kommenden Monaten weitergeht, beschäftigt aktuell vermutlich viele Menschen. Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown hat einiges auf den Kopf gestellt und viele Pläne durcheinandergebracht. Diese Unsicherheit spüren aber sicherlich nicht nur diejenigen, die schon fest im Berufsleben stehen, sondern auch die Jugendlichen im Landkreis, die aktuell erst noch auf der Suche nach einem passenden Beruf sind, den sie nach dem Ende ihrer Schullaufbahn ausüben wollen.

„In diesem Jahr ist vieles anders", weiß auch Ute Schwetje-Arndt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden. "Im Bildungsverbund Schule-Beruf arbeiten wir daher gemeinsam an kreativen Lösungen, um Schülerinnen und Schüler auch in Zeiten von Corona bei der Berufsorientierung zu unterstützen." Ein Teil dieser Unterstützung ist zum Beispiel das neue Ausbildungsmagazin "NEWcomer!" für den Landkreis Verden. Das Magazin will Schülerinnen und Schülern bei ihrer Berufsorientierung und der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz im Landkreis helfen.

Zukunftschancen trotz Corona

Auf insgesamt rund 100 Seiten werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt – mit Inhalten und Voraussetzungen, die die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im regionalen Bereich aufzeigen. Rund 30 Firmen aus dem Landkreis Verden bieten dazu passende Ausbildungsstellen für das kommende Ausbildungsjahr 2021 an. Informationen zum Wirtschaftsstandort, zu Beratungsangeboten, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie Infos rund um die eigene Bewerbung runden das Heft ab.

"Die Inserenten in diesem Magazin wissen, dass es für die Zukunft ihres Betriebes unverzichtbar ist, auch in der aktuellen Situation in Ausbildung zu investieren“, erklärt Ute Schwetje-Arndt. Die neue Broschüre mache deutlich, dass Schulabgänger aus dem Landkreis eine Vielzahl zukunftsfähiger Berufsangebote in den Betrieben und Institutionen vor Ort fänden und dass es trotz Corona viele freie Ausbildungsplätze gebe.

Neben Informationen zu den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, Ausbildungsinhalten und Schulen sowie einem Firmen- und Ausbildungsverzeichnis nennt das Magazin auch Tipps und Tricks rund um das Erstellen des Lebenslaufs und Bewerbungsgespräche. Auch die schulischen Angebote der Berufsbildenden Schulen im Landkreis werden in dem Heft vorgestellt.

Das Magazin entstand in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung, dem zugehörigen Bildungsbüro und in Kooperation mit dem Ancos-Verlag. Die aktuelle Ausgabe wird in Kürze an die Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen sowie Gymnasien und Berufsbildenden Schulen im Landkreis Verden verteilt.

Darüber hinaus liegt das Ausbildungsmagazin auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, beim Landkreis Verden sowie in den jeweiligen Bibliotheken zur Mitnahme aus. Das Magazin kann außerdem auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de/newcomer heruntergeladen werden. Unter der Internetadresse http://newcomer-verden.ancos-verlag.de steht die Broschüre als digitales Flipbook zum Durchblättern bereit. Weitere Informationen gibt Sören Gerritzen vom Bildungsbüro beim Landkreis unter der Telefonnummer 0 42 31 / 1 52 30.