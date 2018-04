Noch bietet sich für den Kunden am Wehlacker durch die Lebensmittelmärkte Combi und Lidl ein Synergieeffekt – aber wie lange noch? (Hake)

Bei 800 Quadratmetern Ladenfläche liegt die Grenze. Alles darüber gilt als großflächiger Einzelhandel. Und dieser darf nach den neuesten Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogrammes (LROP) nur noch in bestimmten Bereichen einer Kommune angesiedelt werden. Dass solche Vorgaben schnell zu Problemen führen können, zeigt sich nun in Oyten beim in Auftrag gegebenen und nun vorliegenden Einzelhandelskonzept für die Gemeinde. Denn das LROP und das Bauplanungsrecht bilden die planungsrechtliche Grundlage für das Konzept und lassen nur geringen Spielraum bei den branchen- und standortbezogenen Entwicklungsmöglichkeiten des Oytener Einzelhandels.

So könnte das Einkaufszentrum am Wehlacker zum großen Problemstandort für die Gemeinde werden. Diese Befürchtungen wurden am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung, bei der der Entwurf des Einzelhandelskonzepts vorgestellt und politisch diskutiert wurde, laut. Denn Neuansiedlungen oder Erweiterungen von großflächigem Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten wie Nahrungsmitteln, Bekleidung, Büchern oder Haushaltswaren sind in Oyten, sofern es der aktuelle Bebauungsplan nicht anders ausweist, nun gesetzlich nur noch im "Zentralen Versorgungsbereich" in der Ortsmitte möglich. Und zu diesem zählt das Gebiet am Wehlacker nicht.

Das hat zur Folge, dass die von Lidl angestrebte Vergrößerung ihrer Oytener Filiale von 800 auf 1300 Quadratmetern nur im Ortszentrum erfolgen kann – genauer gesagt auf der Fläche des alten Aldi-Marktes an der Hauptstraße. Das würde zu einem Leerstand in exponierter Lage am Wehlacker führen, für den sich die Nachmietersuche sehr schwierig gestalten könnte. Denn die Vorgaben des LROP erlauben weder eine Erweiterung der dort bestehenden Märkte wie etwa von Kik, noch eine Ansiedlung eines neues Ladens mit zentrenrelevantem Sortiment. Möglich wären hingegen etwa Anbieter von Elektroartikeln, Tierbedarf, Möbeln oder Gartenbedarf. Angesichts der Lage Oytens angrenzend an Bremen und zwischen Dodenhof und Weserpark ein schweres Ansiedlungsunterfangen.

"Das ist das Dilemma an diesem Standort", sagte auch Katharina Staiger von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, die das erstellte Einzelhandelskonzept am Mittwoch vorstellte. Ausnahmen seien nicht möglich, da man das LROP nicht einfach unter den Tisch fallen lassen könne. Und auch Axel Junge von der Verwaltung betonte, dass der Gemeinde Oyten diesbezüglich die Hände gebunden seien, wie auch ein beauftragter Fachanwalt bestätigt habe. "Wir sind nicht selbst Herr im Hause", erklärte Junge, dass man durch die gesetzlichen Vorgaben stark im Handlungsspielraum eingeschränkt sei.

Verständlicherweise hielt sich die Begeisterung der Politiker am Mittwoch darüber in Grenzen, weswegen mit den Grünen, der AfD und der FDP gleich drei Fraktionen gegen den Entwurf des Einzelhandelskonzeptes stimmten. Da sie jedoch alle nur ein Ausschussmitglied stellen, reichten die Stimmen der SPD und der CDU für eine deutliche 6:3-Mehrheit.

Wie berichtet, waren in dem Konzept als wesentliche Ziele für die Entwicklung des Einzelhandels in Oyten die Sicherung der Grundversorgung vor Ort und der Schutz und die Stärkung der Ortsmitte als zentrale Einkaufslage aufgeführt worden. Die Aufstellung und politische Verabschiedung dieses Konzeptes ist für die Gemeinde Oyten zwingend notwendig, etwa aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen innerhalb des Kommunalverbundes, um zukünftig bei Ansiedlungsprojekten von großflächigem Einzelhandel überhaupt handlungsfähig zu sein. Denn nicht nur Lidl plant eine Erweiterung, auch Rossmann, Aldi und Rewe wollen ihre Filialen vergrößern – jeweils am jetzigen Standort. Da diese im "Zentralen Versorgungsbereich" liegen, ist dort die gesetzliche Grundlage für die Vorhaben auch gegeben.