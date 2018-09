Der Ball rollt wieder auf dem DFB-Minifußballfeld, das es knapp zehn Jahre gibt und das nun wieder auf Vordermann gebracht wurde. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Freude auf der einen und Wehmut auf der anderen Seite. Während auf dem frisch sanierten DFB-Minifußballfeld an der Magdeburger Straße das Runde wieder ins Eckige befördert wurde, versammelten sich zwölf kleine „Lesemäuse“, um von Monika Seitz Abschied zu nehmen. Ein Jahr lang hatte die junge Frau im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) immer freitags Spannung ins Bürgerzentrum getragen und eine zunehmende Schar von Flüchtlingskindern für die Helden in ihren Geschichten begeistern können.

Sechs bis elf Jahre alt sind die Mädchen und Jungen, die sich zum gemeinsamen Lesen am Nachmittag versammeln. „Zum einen gelingt es uns über das Projekt ,Lesemaus', die Lust an Literatur zu wecken“, erklärte Sozialarbeiter Mehmet Ates. Zum anderen trage es dazu bei, Lerndefizite zu beheben und die überwiegend syrischen Kinder zumindest an einem Nachmittag in der Woche von Handy und Spielekonsole fernzuhalten. Monika Seitz sieht die Aktion, die auf jeden Fall fortgeführt werden soll, ebenfalls als vollen Erfolg. „Kinder, die der deutschen Sprache noch nicht lange mächtig sind, lesen auf einmal gerne, fließend und sogar mit Betonung“.

Die Begeisterung sei derart groß, dass mittlerweile Lose die Reihenfolge der Vortragenden bestimmten, freut sich die 19-Jährige, die später einmal Bibliothekarin werden möchte. Wer unter der grauen Mauskappe liest, sei uneingeschränkt aufmerksam und erlange von Mal zu Mal mehr Sicherheit. Auch Riwan Hussain, vor zweieinhalb Jahren aus Syrien eingereist, verfügt inzwischen über Kenntnisse, die deutlich über den Durchschnitt hinausgehen. Seit Beginn des neuen Schuljahres besucht der Elfjährige ein Achimer Gymnasium und freut sich darüber, den Anforderungen dort gerecht werden zu können. Schwester Rouzin, acht Jahre alt, folgt dem Beispiel ihres Bruders und liest mit zunehmendem Eifer auch schon mal den einen oder anderen längeren Text.

Kuchen – von dankbaren Müttern gebacken – Grillwürstchen und Pommes wurden zum Abschied von Monika Seitz aufgetischt. Auch Hans Eder vom DRK Achim nahm an der kleinen Feier teil. Mit Malen und Basteln hatte der 24-Jährige die Nachmittage begleitet und mit den Kindern spielerisch umgesetzt, was zuvor gelesen worden war.

„Seid fair, bleibt sauber“, ist an den Banden des DFB-Minifußballfeldes auf dem Gelände des Bürgerzentrums zu lesen. Nachdem die im Jahre 2009 vom Niedersächsischen Fußballverband gesponserte Anlage eine größere Anzahl von Beschädigungen aufwies, hatte die Stadtverwaltung kürzlich einer umfangreichen Instandsetzung zugestimmt. Der Boden und die Seitenwände hätten über die Jahre stark gelitten, erklärte Mehmet Ates die Notwendigkeit grundlegender Maßnahmen, die einen Kostenaufwand in Höhe von 2100 Euro zur Folge hatten. Ein Bremer Unternehmen hatte in Zusammenarbeit mit dem Bauhof ganze Arbeit geleistet und damit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes ermöglicht.

Gleichzeitig mit seiner Freude über die gelungene Sanierung des Kickerfeldes äußerte er die Hoffnung, dass zukünftig pfleglicher mit der Sportstätte umgegangen werde. „Es liegt mir sehr am Herzen, diesen für uns so wichtigen Platz auf Dauer zu erhalten“, erklärte der Sozialarbeiter. Unterstützung findet er dabei in dem 24-jährigen Safed Islami, der den Eifer der Freizeitfußballer von fünf bis fünfzig zu lenken und dabei allzu wilde Aktionen geschickt zu dämpfen versteht.