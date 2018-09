Für die IGS plant die Verwaltung langfristig mit einer Siebenzügigkeit. (Björn Hake)

Achim. Es ist ein Kompromiss, das ist allen klar. Aber es ist immerhin eine Lösung, auf die sich der Schulausschuss mehrheitlich einigen konnte. Dem Neubau eines Lernhauses an das Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule und auch dem Umbau des Realschulgebäudes steht damit nichts mehr im Wege. Dennoch waren während der Sitzung am Montag auch unzufriedene Gesichter zu sehen. Grund für den Verdruss sind hauptsächlich die geplanten Arbeiten an der Realschule, die das Gebäude barrierefrei machen sollen.

Denn das ist auch nach den neuen Plänen der Verwaltung, die sie gemeinsam mit einem Architekturbüro aus Bremen erarbeitet hat, nur zu etwa 90 Prozent möglich. Nach wie vor gibt es einige Räume, die nur durch andere Klassenräume erreichbar sind. „Alle pädagogisch wichtigen Räume können jedoch barrierefrei erreicht werden“, besänftigte der zuständige Architekt Michael Schröder. Ziel sei es, mit möglichst geringem Aufwand das Bestandsgebäude barrierefrei zu machen. Dies erreiche man unter anderem, indem ein neuer Fahrstuhl eingebaut werden soll.

„Es ist dann auch Aufgabe der Schulleitung, die Aufteilung der Räume so zu organisieren, dass eine Klasse mit einem Rollstuhl nicht unbedingt die Durchgangszimmer bekommt“, bekräftigte auch Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. Mit Blick auf die Kosten und den Aufwand des Umbaus sei das durchaus vertretbar. Insgesamt veranschlagt die Verwaltung für den Umbau 2,6 Millionen Euro. Er soll jedoch ohnehin, wie berichtet, erst in einem zweiten Bauabschnitt vollzogen werden.

Zunächst steht der Bau des Lernhauses an das Hauptschulgebäude auf der Agenda. Insgesamt 2550 Quadratmeter wird der L-förmige Bau auf zwei Etagen umfassen. „Das Lernhaus soll über den Schulhof erschlossen und mit einem Durchgang an das Hauptschulgebäude angeschlossen werden“, erklärte Schröder. Ziel sei es, nach vorne hin möglichst viel Außenbereich für die Schüler freizuhalten. Zur Rückseite sei dies aufgrund der angrenzenden Bahnschienen nicht möglich. Diese sind es auch, die die Architekten aufgrund der Lärmbelastung vor besondere Herausforderungen stellen.

So werden etwa die Klassenräume hauptsächlich nach innen gerichtet sein. „Auf der Bahn-Seite haben wir dann größtenteils die WC-Anlagen“, sagte Schröder. Zudem werde ein Fokus auf den Schallschutz gelegt. Neben den sechs Unterrichtsräumen soll es auch vier Differenzierungsräume geben, von dem einer bei einer später möglichen Siebenzügigkeit der IGS auch als Klassenraum genutzt werden kann. „Darüber hinaus wird es sogenannte Lern-Nischen geben, in denen die Schüler losgelöst von ihren Klassenräumen gemeinsam arbeiten und lernen können“, erklärte Schröder das Konzept. 6,1 Millionen Euro plant die Verwaltung für den Neubau ein. Der Bauantrag soll Anfang 2019 gestellt werden.

Vorschlägen aus den Reihen der CDU – statt des Umbaus der Realschule den Neubau lieber dreigeschossig zu bauen – mussten Verwaltung und Architekt eine Absage erteilen, sowohl aus finanzieller als auch auch räumlicher Sicht. „Eine dritte Etage wäre definitiv nicht zu den Kosten zu haben, mit denen wir die Realschule umbauen“, prognostizierte Schröder. Vielmehr würden diese auf mindestens neun vermutlich sogar um die zwölf bis 15 Millionen Euro steigen. „Darüber hinaus würde die damit geschaffene Anzahl an Räumen den Bedarf gar nicht decken können.“

Und so scheint für die Verwaltung der aktuelle Plan die bestmögliche Alternative, zumal man sich weiterhin – wie von der Politik gefordert – die Option offenhalte, den Neubau an der Hauptschule perspektivisch auch noch auszuweiten. „Das, was wir in das Realschulgebäude investieren, wäre keinesfalls zum Fenster rausgeschmissen, weil das Gebäude ohnehin für jegliche Nachnutzung barrierefrei gemacht werden müsste“, sagte Alexander Schober vom zuständigen Fachbereich. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung aus den Reihen der CDU stimmten die Ausschussmitglieder letztlich für die Neu- und Umbaupläne der Verwaltung.