Ein Konzept für die Umstellung auf den Ganztagsbetrieb hat die Grundschule Morsum schon erarbeitet. (Björn Hake)

Die Grundschule in Morsum soll bis zum Schuljahr 2020/2021 zu einer offenen Ganztagsgrundschule werden. Geplant ist der Start zum 1. Februar 2021, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, mit der sich der Ausschuss für Schule der Samtgemeinde Thedinghausen am Dienstag, 12. November, beschäftigt. Damit dieses Datum auch eingehalten werden kann, müssen die Weichen gestellt werden. Die Grundschule Morsum hat bereits ein pädagogisches Konzept zur Einrichtung erarbeitet.

In diesem Konzept heißt es unter anderem, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in den westlichen Industrienationen innerhalb der letzten Jahrzehnte gravierend verändert hätten. „Tradierte Familienstrukturen werden von neuen Modellen des Zusammenlebens abgelöst. Finanzielle Notwendigkeiten oder aber auch der Wunsch nach Selbstverwirklichung im Beruf führen dazu, dass zunehmend mehr Väter und Mütter berufstätig sind. Die Betreuung und Versorgung der Kinder im Grundschulalter stellt deshalb für viele Eltern ein unlösbares Problem dar.“ Manche Kinder seien aus diesen Gründen zwangsläufig außerhalb der regulären Schulzeiten am Vormittag auf sich allein gestellt und wüssten nicht, wie sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können.

Kompetenzen der Kinder verbessern

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen beeinflussen zunehmend auch die Arbeit an der Grundschule Morsum, heißt es dazu von der Schule. „Die Ganztagsschule bietet die Möglichkeit einer umfassenden Bildung. Soziales und inhaltliches Lernen greifen dabei ineinander. Für manche Kinder stellt eine tägliche warme Mahlzeit eine völlig neue Erfahrung dar. Das Anfertigen der Hausaufgaben in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre mit einem festen Arbeitsplatz ist im Rahmen der Offenen Ganztagsschule eine Selbstverständlichkeit, die nicht jedem Kind zu Hause vertraut ist.“ Im Konzept heißt es außerdem: „Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, Schlüsselfähigkeiten zu erwerben sowie ihre Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz zu verbessern. Aufgrund der veränderten Lebensumstände der heutigen Schülerinnen und Schüler und des großen Bedarfs an Betreuung möchten die Gremien der Grundschule Morsum deshalb die Offene Ganztagsschule einführen.“

Offenes Angebot an jedem Wochentag

Da der Ausbau der Mensa nicht zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt sein wird, möchte die Grundschule Morsum mit dem Ganztagsbetrieb zum 1. Februar 2021 starten, heißt es in der Beschlussvorlage. Das offene Ganztagsangebot ist für jeden Wochentag (Montag bis Freitag) bis 15.30 Uhr vorgesehen. Eine Elternbefragung vom September dieses Jahres hat gezeigt, dass voraussichtlich 47 Schülerinnen und Schüler das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen werden, schreibt die Samtgemeindeverwaltung. Eine Steigerung der Anmeldezahlen sei nach erfolgreicher Einführung zu erwarten. Das Nachmittagsangebot gestaltet sich wie folgt: gemeinsames Mittagessen, Ruhe- und Bewegungszeit, Lernzeit, Angebote. „Einer der wichtigsten Punkte ist das soziale Lernen, welches während des Essens stattfindet, daher ist es uns wichtig ,Groß mit Klein' gemeinsam essen zu lassen“, heißt es in dem Konzept der Schule.

Das Land Niedersachsen trägt laut Samtgemeindeverwaltung 75 Prozent der zusätzlichen Lehrerstunden für den Ganztag. Die restlichen 25 Prozent muss der Schulträger, also die Samtgemeinde, übernehmen. Der Träger der Schülerbeförderung (Landkreis Verden) habe bereits seine Zustimmung für eine dritte zusätzliche Busabfahrtzeit signalisiert. Für den Haushalt 2021 sind laut Verwaltung 11 000 Euro einzuplanen.

Die Sitzung des Schulausschusses ist öffentlich und beginnt am Dienstag, 12. November, um 19.30 Uhr in der Grundschule Morsum. Neben der Grundschule Morsum wird außerdem über die Umwandlung der Grundschule Blender zur offenen Ganztagsschule zum Schuljahr 2020/2021 gesprochen. Auch hier wurde bereits ein pädagogisches Konzept erarbeitet.