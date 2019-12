Der Etelser Weihnachtsmarkt ist für viele Menschen in der Region eine Reise wert. Über 70 Aussteller waren in diese Jahr vor Ort. (Fotos: Björn Hake)

Im Landkreis Verden ist am Wochenende eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten gestartet. Egal ob in Etelsen auf dem Hof Beckröge, auf dem Nikolausmarkt in Thedinghausen oder auch in Oyten am Heimathaus und beim Blocks Huus oder in Achim auf dem Wintermarkt auf dem Alten Markt. Überall hatten Interessierte die Möglichkeit, sich bei einem Glühwein oder anderen Leckereien auf Weihnachten einzustimmen.

Nach den zuletzt regenreichen Tagen zeigte sich das Wetter am Sonnabend von seiner kalten aber auch sonnigen Seite. Das perfekte Wetter also, um den 25. Etelser Weihnachtsmarkt abzuhalten. Auf dem Markt auf dem Hof Beckröge in Etelsen waren in diesem Jahr über 70 Verkäufer, die ihre Ware anboten. Künstler und Handwerker aber auch professionelle Betriebe fanden sich zusammen, um ihre kreativen Produkte unter die Besucher zu bringen.

Gegen die früh-winterliche Kälte halfen Feuerkorb und Wärmepilze, um den Rundgang über den Hof gemütlich zu gestalten. Wer trotzdem noch fror, behalf sich an einem der mehreren Glühweinstände. Passend dazu konnten die weihnachtsmarkttypischen Speisen wie Waffeln, Schmalzkuchen und Bratwurst genossen werden. Nicht alle kulinarischen Angebote waren jedoch zum direkten Verspeisen gedacht. Wie zum Beispiel der sogenannte „Secc au Chocolat“, den es nur auf Bestellung zu erwerben gab. Dieses alkoholische Getränk vom Unternehmen Jakob Gerhardt stellt eine Mischung aus Schokoladen-Cocktail und Rotwein dar. „Es ist für Weihnachten die perfekte Ergänzung“, meinten die Betreiber des Standes, die immer wieder kleine Kostproben an die Gäste ausschenkten.

Zwei besondere Highlights für kauffreudige Gäste waren das Großzelt und die Scheune. Hier befanden sich die größten Ansammlungen an Handwerkern und Künstlern und somit auch das größte Verkaufsangebot. In unmittelbarer Nähe zum Großzelt thronte das Schloss Etelsen, in dessen Richtung sich der eine oder andere Gast zu einem kurzen Spaziergang aufmachte. Das Innere der Scheune hingegen war bis in die letzte Ecke festlich geschmückt. Auf dem Heuboden gab es zum Beispiel einen Weihnachtsmann neben Schlitten und Geschenken zu entdecken. Hier konnte Schmuck, Dekoration und noch vieles mehr gekauft werden.

Alpakas zu Besuch

Nicht jeder Verkäufer war dabei nur an seinem eigenen Profit interessiert. Wie die Mitarbeiter des „Hof Meyerwiede – Autismushilfe gemeinnützige GmbH“ die Sirup und Dips verkauften. Deren Angebot wurde in Zusammenarbeit mit den Bewohnern der Einrichtung hergestellt. Für sie sei der Markt besonders wichtig, da sie nur hier die Kapazitäten erbringen könnten, die für den Verkauf nötig seien, erzählten sie.

Neben dem Essen und dem Einkaufen gab es natürlich noch genügend andere Angebote. Im Gästehaus konnten Kaffee und Kuchen mit einem guten Ausblick auf das Schloss genossen werden. Der Hof „Lorenzos Land“ stellte drei Alpakas zum Streicheln zur Verfügung. Einen Einkauf sparten sich die Gäste jedoch meistens bis ganz zum Schluss auf. Der Kauf der großen Nordmann-Tanne, die ebenfalls auf dem Hof angeboten wurden. Unter den Gästen war auch die Familie Meier. „Es ist ein schöner überschaubarer Weihnachtsmarkt“, lobten sie den Markt. „Ein schöner Start in die Weihnachtssaison."