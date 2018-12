Der Fischerhuder Weihnachtsmarkt ist seit Jahren ein Publikumsmagnet. (FR)

Wer am dritten Adventswochenende auf die Schnelle durch Fischerhude fahren möchte, kann dieses Vorhaben getrost vergessen. Denn vor allem dieser Sonntag, 16. Dezember, steht ganz im Zeichen einer der größten Weihnachtsmärkte in der Region. Schon am späten Sonntagvormittag dürfte Ausnahmezustand herrschen in dem beschaulichen Künstlerdorf, das mit mehreren Tausend Besuchern rechnet. Zahlreiche Aussteller mit einem vielseitigen Angebot verwandeln den Dorfkern am Sonntag von 11 bis 19 Uhr rund um Brünings Scheune und den alten Markt wieder in eine bunte Budenlandschaft.

Allerlei zum Fest

Links ein Stand mit wärmenden Wollartikeln, rechts eindrucksvolle Holzdekorationen und Keramik: Der Markt hat wieder Festliches zu bieten. Wer noch nach Weihnachtsgeschenken sucht, kann sich von Naturwaren, Selbstgestricktem und Körnerkissen inspirieren lassen. Zudem warten die Aussteller mit kleinen Aufmerksamkeiten auf: weihnachtliche Grußkarten, bedruckte Leinenbeutel und Schmuck. Für geschmackvolle Geschenke sind verschiedenste Marmeladensorten, Olivenkonfitüren, Chutneys, Pestos und Liköre auf dem Markt zu finden.

Nach einem gemütlichen Rundgang können sich Marktbesucher mit heißer Bratwurst oder gebratenen Champignons stärken. Aber nicht nur für deftiges Essen ist gesorgt. Auch Fans der süßen Küche kommen in Fischerhude auf ihre Kosten. Und wer sich zum dritten Advent mit Freunden auf einen Glühwein oder Punsch treffen möchte, findet im Dorfzentrum den richtigen Platz dafür.

Konzert mit Abi Wallenstein

Bereits an diesem Sonnabend, 15. Dezember, tritt derweil Abi Wallenstein in Brünings Scheune auf. Der Musiker gibt ab 15.30 Uhr ein kleines Blues-Konzert in dem Bio-Feinkostladen. „Er ist ein wahrer Vollblutmusiker und widmet seinen Auftritt unserem Scheunenchef Achim Mewes, der zurzeit nach einem Unfall nicht arbeitet“, erklärt Miriam Gimm, die die Leitung des Bioladens übernommen hat. Abi Wallenstein, auch als „Vater der Hamburger Bluesszene“ bekannt, hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht. Seit den frühen 1960er-Jahren ist er als Solist, Bandleader und als Partner von Musikern unterwegs. Sowohl der Besuch des Konzertes als auch der Bummel über den Weihnachtsmarkt kostet keinen Eintritt.