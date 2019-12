Vorhang auf für den Achimer Weihnachtsmarkt, auf dem auch das Lauenburger Puppentheater zu Gast ist. (Suhwa Lee)

Die ersten Buden stehen bereits. Sie künden vom Achimer Weihnachtsmarkt, dessen Aufbau in dieser Woche begonnen hat und der am kommenden Freitag, 6. Dezember, pünktlich zu Nikolaus eröffnet. Knapp drei Wochen wird der Weihnachtsmarkt das Bild in der Fußgängerzone dominieren und erstmals wird er drei volle Wochenenden umfassen. „Wir werden in der Innenstadt 17 Tage lang ein kleines besinnliches Weihnachtsdorf haben“, frohlockt Ingo Freitag, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) bereits.

Und er erzählt beim Pressegespräch, dass der Uga abermals ein Coup in Kooperation mit Sponsoren gelungen sei: „Es hat geklappt, dass das Lauenburger Puppentheater wieder für drei Tage in der Achimer Innenstadt zu Gast sein wird und der Eintritt ist frei.“ Die jüngsten Besucher und ihre (Groß-)Eltern dürfen sich somit auf insgesamt neun Vorstellungen freuen – in der Zeit vom 17. bis 20. Dezember finden die Vorstellungen jeweils ab 15, 16 und 17 Uhr statt. Kasperle und Co. werden also wieder für jede Menge Spaß und Witze auf dem Weihnachtsmarkt sorgen und Kinderherzen höherschlagen lassen – dieses Mal wird das Stück „Die Reise zur Hexe Wackelzahn“ gezeigt.

Die Erwachsenen sollten derweil nicht verzagen, auch für sie gibt es in den Programmpunkten durchaus Schmankerl. Am Freitag, 20. Dezember, etwa, wenn Howard Carpendale sich in Achim ab 18.30 Uhr die Ehre gibt. Also nicht der echte, aber ein Double will den Howie-Charme in der winterlichen Budenstadt verströmen und für Stimmung sorgen. Musik gibt es aber nicht nur vom Möchtegern-Howie, sondern direkt am Eröffnungstag in Form eines Konzertes. Nachdem der Weihnachtsmarkt am Nikolaustag offiziell um 17 Uhr gestartet wird, gibt Sänger und Pianist Jonas Mosenbach ab 18 Uhr sein Können zum Besten. Am Sonnabend, 7. Dezember, und am 18. Dezember singt dann Mondy ab 18.30 Uhr Songs von Frank Sinatra. Am 14. und 21. Dezember bringt er dagegen jeweils ab 18:30 Uhr laut Ankündigung stimmungsvolle Weihnachtslieder und spontane Musikwünsche.

Nicht nur Solisten, sondern auch Ensembles

Aber nicht nur Einzelkünstler werden zu hören sein inmitten des Budenensembles, denn die Achimer Turmbläser spielen am 11. Dezember ab 19 Uhr auf, der Shanty-Chor Oyten singt am 14. Dezember und am 22. Dezember jeweils von 15.30 bis 17 Uhr stimmungsvolle Weihnachtslieder. Am Sonntag, 15. Dezember, tritt die Band One Shot Blues von 15 bis 17 Uhr auf und am 21. Dezember wollen ab 15 Uhr die TSV-Achim-Allstars mit bekannten Weihnachtsliedern für besinnliche Stimmung sorgen.

Der, der immer da ist, also täglich, ist der Weihnachtsmann. Wer ihn treffen oder ihn seinen (Enkel-)Kindern mal vorstellen möchte, sollte zwischen 17.30 und 18 Uhr über den Weihnachtsmarkt streifen. Denn die Uga garantiert: „Für ein kleines Gedicht oder Weihnachtslied verteilt er Schokolade an die kleinen Besucher.“ Es lohnt sich also, wenn die Kleinen dem Rauschebart nicht völlig unvorbereitet entgegentreten.

Die Öffnungszeiten des Achimer Weihnachtsmarktes haben sich etwas geändert, denn es habe sich gezeigt, wie Freitag schilderte, dass der Markt außer an den Wochenenden gar nicht so früh öffnen müsse. „Nun fangen wir unter der Woche eine Stunde später an als im vergangenen Jahr“, erzählte er. Die Öffnungszeiten sehen daher so aus: montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 22 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 22 Uhr und sonntags in der Zeit von 11 bis 20 Uhr.

Auch der Aufbau, insbesondere vor der Marktpassage, wird dieses Mal anders gestaltet: Vor der Passage wird sich der Achimer Wochenmarkt präsentieren, dafür werden die Holzhütten für die Kunsthandwerker auf der Restaurantterrasse gegenüber aufgebaut. Vereine und Privatleute können in den Buden kostenlos ihre Produkte verkaufen.

Nähere Informationen gibt es online unter der Adresse www.achimer-weihnachtsmarkt.de.