Norman Heller vom Enjoy-Fitness hofft auf viele Weihnachtsmänner oder -frauen, die die Kinderwünsche erfüllen. (Björn Hake)

Es ist auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Partnerschaft: ein Fitnessstudio aus Oyten und ein Verein, der Kinderbetreuung im Flecken Langwedel anbietet. Doch schon seit Jahren gibt es zwischen den beiden Einrichtungen ein gemeinsames Projekt. In der Vorweihnachtszeit lassen die Mitarbeiter und Mitglieder von Enjoy-Fitness im Oytener Gewerbegebiet Wünsche von Mädchen und Jungen der Kinderarche Langwedel wahr werden. Dabei läuft es nach dem Wunschbaum-Prinzip. Die Kinder kleben Bilder ihres Wunsches auf Pappstücke mit weihnachtlichem Motiv und im Fitnessstudio werden sie von den Kunden mitgenommen. Diese wiederum besorgen das Geschenk und bringen es dorthin zurück, von wo am Ende alles zur Bescherung nach Langwedel gebracht wird. Doch die Corona-Pandemie erschwert dieses Prozedere in diesem Jahr ungemein.

Denn das Fitnesstudio hat im Rahmen der derzeit geltenden Corona-Bestimmungen geschlossen und ob es zum Dezember wieder öffnen darf, das ist völlig ungewiss. „Die Wünsche werden normalerweise von unseren Kunden mitgenommen und erfüllt, da diese allerdings nicht kommen dürfen, droht die Gefahr, dass es dieses Jahr keine leuchtenden Kinderaugen gibt“, erzählt Norman Heller von Enjoy-Fitness. Dabei liegen die Wünsche der Kinder dort schon aus. Rund 120 Mädchen und Jungen haben dieses Mal einen Wunschzettel ausgefüllt. Besonders hoch im Kurs sind Bücher oder Spielzeuge aller Art. „Die Geschenke dürfen nicht mehr als 25 Euro kosten“, erklärt Heller, der nun nach Menschen sucht, die auch in Zeiten seines geschlossenen Studios als Christkind in Erscheinung treten wollen.

Die Hoffnung bleibt

„Für viele Kinder ist in Zeiten von Corona ohnehin alles schwerer“, sagt Heller und hofft, dass die kleine Freude durch ein Geschenk nicht auch noch ausfallen muss. Klar ist aber schon, dass es keine große Übergabeveranstaltung geben kann. Sonst hatte die Bescherung in größerem Rahmen stattgefunden. Die Kinder sorgten dabei für die Programmgestaltung, etwa durch Tanz- oder Gesangsvorstellungen. „Letztes Jahr waren fast 300 Leute da“, erinnert sich Ute Nelle, Gründerin und Vorsitzende der Kinderarche Langwedel. Auch die Schenkenden waren dazu eingeladen.

Die Mädchen und Jungen, die von der Kinderarche an drei Standorten in Langwedel, Etelsen und Völkersen nachmittags betreut werden, gehen alle in die Grundschule. Das eigentliche Konzept, dass Kinder aller Jahrgänge gemischt werden, ist in Corona-Zeiten leider nicht umsetzbar. „Wir mussten die Kinder in kleinere Gruppen aufteilen“, erzählt Nelle. In der vergangenen Woche sah sich die Kinderarche zudem dazu gezwungen, das Tragen von Masken anzuordnen. „Das ist auch alles andere als gut und tut uns im Herzen weh“, betont Nelle, dass es für die pädagogische Arbeit eigentlich ganz wichtig sei, Mimiken richtig wahrzunehmen. Neben der Kinderbetreuung bietet die Einrichtung auch Förderunterricht in kleinen Gruppen sowie Schülerhilfe als Einzelunterricht an.

Die Grundschüler kommen dabei aus den unterschiedlichsten familiären Verhältnissen. „Es ist eine gute Mischung“, befindet Nelle. Und alle Kinder dürfen auch an der Wunschbaum-Aktion des Enjoy-Fitnessstudios mitmachen. „Wir mach da keine Unterschiede – in allen Belangen“, erklärt Nelle, die hofft, dass die Geschenke auch in diesem Jahr noch zusammenkommen und kurz vor Weihnachten für rund 120 freudige Gesichter bei der Kinderarche sorgen.



Wer Interesse hat, einen der Kinderwünsche zu erfüllen, kann sich mit Norman Heller per E-Mail an clubmanagement@enjoy-fitness.de oder telefonisch unter 01 72 / 8 64 38 74 in Verbindung setzen.