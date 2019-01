Auch wenn der Platz langsam knapp wird, soll das Kooperationsmodell zwischen Janusz-Korczak-Schule, Likedeeler Schule und der städtischen Grundschule bestenfalls bestehen bleiben. (Michael Braunschädel)

Die Sorge, dass es an der Grundschule in Baden irgendwann zu eng werden würde, gibt es schon länger. Doch in den vergangenen Monaten ist sie noch ein bisschen greifbarer geworden. Zu Beginn des neuen Schuljahres 2019/2020 hat die Stadt Achim nämlich, wie berichtet, die Mietverträge mit der Lebenshilfe als Träger der dort ansässigen Likedeeler Schule und der Bodelschwingschen Stiftung (Bethel-Nord) als Träger der Janusz-Korczak-Schule gekündigt. „Vorsorglich“, wie Inge Möcker, die zuständige Mitarbeiterin der Achimer Stadtverwaltung, betont haben will. Denn es sei schon jetzt abzusehen, dass der Raumbedarf an der städtischen Grundschule zukünftig sonst nicht mehr gedeckt werden kann. Statt wie bisher drei Klassen pro Jahrgang wird es dann ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 in Baden voraussichtlich vier Klassen geben. Im Schuljahr 2022/2023 könnten aktuellen Erhebungen zufolge sogar fünf Klassen nötig werden.

Es sei jedoch allen Beteiligten sehr daran gelegen, das Kooperationsmodell, das an diesem Standort zwischen den drei Schulen besteht, weiter fortführen zu können. Das betont auch die Stadt selbst immer wieder. Seit 2006 lernen dort nicht behinderte, behinderte sowie emotional und sozial gestörte Mädchen und Jungen gemeinsam unter einem Dach. „Dieses Kooperationsmodell ist mittlerweile zu einem Vorzeigeprojekt geworden“, sagt auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Ein Vorzeigeprojekt, das es bestmöglich zu bewahren gilt.

Und ein erster Schritt in diese Richtung ist nun offenbar gemacht – zumindest für den Übergang scheint ein gemeinsamer Kompromiss gefunden worden zu sein. „Eine endgültige Lösung haben wir leider noch nicht, aber im kommenden Schuljahr können alle doch noch im Gebäude bleiben“, erklärt Möcker. Dies sei dadurch möglich, dass einige Räume beispielsweise gemeinsam genutzt werden könnten. Bisher wurden in dem Schulgebäude drei Unterrichtsräume von der Janusz-Korczak-Schule sowie ein Klassen- und ein Differenzierungsraum von der Likedeeler Schule genutzt.

Neue Räume auf dem Gelände

Wie es nach dieser Übergangsphase im darauffolgenden Schuljahr weitergehen wird, steht indes noch nicht genau fest. „Wir führen derzeit Gespräche mit den Trägern, um eine langfristige Lösung zu finden“, sagt Möcker. Idealerweise sei das eine, die auch auf dem Gelände umsetzbar sei. „Eine Option wäre beispielsweise ein Neubau“, so Möcker. Dieser müsste dann allerdings von den externen Trägern geplant und realisiert werden – „in Zusammenarbeit mit der Stadt“, wie Inge Möcker sagt. Wie genau die Schaffung zusätzlicher Räume auf dem Gelände aussehen kann, ist jedoch noch nicht entschieden. „Unser gemeinsames Ziel ist es in jedem Fall, die Räume in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Baden zu schaffen, um das erfolgreiche Kooperationsmodell vor Ort beibehalten zu können“, bestätigt auch die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker.

Etwas klarer sieht die Situation hingegen schon für die Kita Paletti aus, die unter der Trägerschaft der Lebenshilfe ebenfalls in dem Gebäude beheimatet ist. „Die Kindergartengruppen werden so lange in dem Schulgebäude bleiben, bis die neue Kita auf dem ehemaligen Friedhofsgelände in Baden fertiggestellt ist“, kündigt Ysker an. Danach würden die Gruppen mit in den Neubau ziehen. Eine Fertigstellung des Gebäudes ist derzeit für 2022 vorgesehen.