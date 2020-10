Zuletzt fielen im Landkreis Verden wieder mehr Corona-Tests positiv au (Symbolfoto). (BRITTA PEDERSEN)

Mit Stand Dienstagmittag waren im Landkreis Verden insgesamt 410 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bedeutet im Vergleich zum Vortag eine Zunahme um zwei Fälle. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, beide Personen leben im Südkreis. Zum Südkreis zählen nach Angaben des Landkreises Verden im Übrigen die Stadt Verden sowie die Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln und Langwedel. Von den 410 Infizierten konnten inzwischen 372 Personen aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen werden. Der Wert der kumulativen Inzidenz der letzten sieben Tage (bezogen auf 100 000 Einwohner) liegt im Landkreis Verden damit aktuell bei etwas über 20.

Erst ab einem Inzidenzwert von 35 gelten wieder verschärfte Regeln, diese würden ab einer Kennzahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – wie etwa in Bremen – sogar noch einmal erweitert. Davon ist der Landkreis Verden noch ein gutes Stück von entfernt, aber die Tendenz bei den Infektionszahlen zeigt in letzter Zeit deutlich nach oben. „Und wir gehen davon aus, dass die Zahlen weiter hochgehen werden“, erklärt Reiner Heemsoth vom Gesundheitsamt Verden. Unter anderem, weil nun auch die Ferienzeit wieder begonnen hat und einige Reiserückkehrer gewiss auch das Virus mit im Gepäck haben werden. Ansonsten habe es zuletzt insbesondere vermehrt Fälle im Anschluss an private Feiern oder durch Kontaktsport gegeben. So hatten sich kürzlich, wie berichtet, alleine elf Akteure der Landesliga-Fußballmanschaft des FC Verden 04 infiziert. Beim Gesundheitsamt sei die große Hoffnung aber, weiterhin unter dem Wert von 35 oder zumindest dem von 50 zu bleiben.

Unschöne Worte am Telefon

Denn auch schon mit den aktuellen Infektionszahlen hat das Gesundheitsamt Verden alle Hände voll zu tun, wie Heemsoth betont. Schließlich gilt es für die Mitarbeiter unter anderem die Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln und dann auch zu kontaktieren. Und dabei müssten sie sich am Telefon schon einmal unschöne Worte anhören, wenn sie etwa eine „mündliche Quarantäne-Anordnung“ verhängen. Im Übrigen erfolge im Anschluss auch noch eine schriftliche Bestätigung, was natürlich ebenfalls Arbeit macht, wie zum Beispiel auch die stets aktuell zu haltenden Quarantänelisten für den Einsatzfall von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr. Und dann will ja auch noch kontrolliert werden, ob sich die Menschen auch an die angeordnete Quarantäne halten.

Da sich zusätzlich zu den 30 akut Infizierten im Landkreis Verden derzeit laut Heemsoth auch noch mehr als 200 Kontaktpersonen in Quarantäne befinden, ist das natürlich nicht lückenlos möglich. Aber Mitarbeiter des Gesundheitsamtes suchen die Betroffenen regelmäßig auf. „Wir hatten schon Fälle, wo wir die Person nicht zu Hause angetroffen haben“, berichtet Heemsoth. Dann wird es schnell teuer. Denn die verhängten Bußgelder für Kontaktpersonen, die die Quarantäneregeln nicht befolgen, beginnen bei 500 Euro, für nachweislich Infizierte wird beim Vergehen direkt das Doppelte fällig.