Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass sich die CDU Oyten im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Wo drückt der Schuh?“ mit Klagen von Bürgern vom Oyterdamm und Meyerdamm auseinandergesetzt hat. Daraufhin wurde ein Antrag mit fünf Forderungen gestellt, die dort insbesondere für mehr Verkehrssicherheit sorgen sollen. Dass bis heute – obwohl auch die anderen Fraktionen diesen Handlungsbedarf sehen – noch keine Besserung eingetreten ist, zeigt wieder einmal, wie schwierig verkehrsinfrastrukturelle Änderungen von Kommunen durchzusetzen sind, besonders wenn die Landesbehörde der Straßenbaulastträger ist. Bei einer Ausschusssitzung in dieser Woche gab die Verwaltung nun einen Sachstandsbericht zum CDU-Antrag.

Was die Forderung nach einem Ausbau der Beleuchtungseinrichtungen und die Ausbesserung des Geh- und Radweges neben dem Oyterdamm angeht, so verweist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr darauf, dass für solche Zwecke nur begrenzt Mittel zur Verfügung stehen und die Sanierung anderer Wege im Landkreis Priorität habe. Der Ausbau des Radweges und das Anbringen von Beleuchtung könne aber gegebenenfalls durch die Gemeinde Oyten auf eigene Kosten erfolgen.

Bessere Beleuchtung nötig

Was die Verbesserung der Beleuchtung angeht, so war sich die Politik einig, dass dies notwendig ist. „Aber da liegt die Zuständigkeit ganz klar beim Kreis“, machte Heinz-Otto Großjohann (SPD) seinem Ärger Luft, dass die Kosten einfach auf die Kommunen abgewälzt werden sollen. Auch Reena Saschowa (Grüne) zeigte sich „ziemlich entsetzt“ darüber. Beantragt wurde nun, dass die Verwaltung zunächst erst einmal die anfallenden Kosten ermitteln soll. Damit der Weg wieder in ganzer Breite befahren werden kann, soll kurzfristig zunächst einmal eine dringend notwendige Pflege der Seitenränder erfolgen, wofür sich die Gemeinde ans Straßenbauamt wenden wird.

Die Christdemokraten hatten des Weiteren angeregt, ob die vier Ampeln auf der Hauptstraße und am Oyterdamm nicht so geschaltet werden können, damit Verkehrsteilnehmer eine sogenannte „grüne Welle“ haben. Denn dies würde dort insbesondere bei starkem Verkehr (Stau auf der Autobahn) helfen. Eine Antwort ist die Landesbehörde weiterhin schuldig. Sie teilt lediglich mit, „dass mit den Signalbaufirmen geprüft wird, ob die Voraussetzungen für eine Koordinierung untereinander gegeben sind“.

Besondere Sorgen bereiten den Politikern außerdem die gefahrenen Geschwindigkeiten auf dem Oyterdamm und der Straße Zum Behlingsee. Auf dem Oyterdamm ist Tempo 70 erlaubt, aber Anwohner berichten schon lange davon, dass sich daran besonders abends und nachts kaum jemand hält. Tempomessungen ergaben jedoch abgesehen von einigen krassen Ausreißern mit Geschwindigkeiten von bis zu 185 km/h das Bild, dass der Großteil nicht deutlich zu schnell unterwegs sei. Gemessen wurde jedoch bisher nur tagsüber und das bringt Bodo Becker (CDU) auf die Palme. „Mich regt das einfach auf“, sagte er im Ausschuss, denn Geschwindigkeitskontrollen sollten dort vor allem nachts stattfinden. „Dann werden dort Rennen gefahren“, sagte Becker. Auch deshalb gibt es schon lange den Wunsch nach einer stationären Blitzeranlage für den Oyterdamm, ähnlich wie an der Oytermühle. Als Sachstand verkündete die Verwaltung, dass diese beim Landkreis beantragt wäre, die Prüfung aber noch läuft.

Auf der Straße Zum Behlingsee darf mit 100 km/h gefahren werden, die CDU hatte zur Vermeidung von Gefahrensituationen eine Reduzierung auf Tempo 50 gefordert. Die Polizei sieht dazu aufgrund eines „völlig unauffälligen Unfallgeschehens“ jedoch keinen Anlass. Doch die Politik in Oyten will nicht locker lassen. Mehrere Fraktionen machten sich in der Sitzung dafür stark, das Tempolimit zu reduzieren. „Die Straße muss mit 50 km/h gefahren werden“, betonte etwa Ralf Großklaus (SPD). Und so wurde die Forderung nach Tempo 50 erneuert, da es sich um eine Gemeindestraße handelt, ist die die Kommune auch Baulastträger. Dennoch könne die Gemeinde nicht einfach Tempolimits erlassen, erklärte Axel Junge von der Gemeindeverwaltung, fügte angesichts des politischen Antrags an: „Wir müssen sehen, was wir damit machen.“