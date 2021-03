Die Lindenstraße soll im südlichen Teil für den Bereich zwischen der Einmündung zur Hauptstraße und der Hausnummer 49 einen Bebauungsplan erhalten. (Björn Hake)

Noch immer existieren vielerorts Wohngebiete ohne einen dort gültigen Bebauungsplan. Das kann für das Stadt- oder Ortsbild schnell zum Problem werden, wenn Bauherren auf Grundstücken ohne geregelte Vorgaben ihre Wünsche realisieren können. In der Gemeinde Oyten ist die Lindenstraße im Ortskern ein solches Gebiet. „In der jüngeren Vergangenheit hat in einigen Bereichen des Plangebietes eine Nachverdichtung durch den Abriss von älteren Gebäuden und eine Neubebauung mit größeren und höheren Mehrfamilienhäusern stattgefunden“, heißt es von der Gemeinde. Vor dem Hintergrund einer angespannten Wohnungsmarktsituation und einer großen Nachfrage nach Wohnnutzungen in der Gemeinde seien für den Bereich Bauentwicklungen dieser Art auch zukünftig zu erwarten.

Damit diese aber in geregelten Bahnen verlaufen, hat sich der Verwaltungsausschuss bereits im Mai 2017 dafür ausgesprochen, einen Bebauungsplan "Lindenstraße" aufzustellen. Nun, fast vier Jahre später, hat die Politik in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung den Verfahrensbeschluss dafür gefasst. Was die Aufstellung des Bebauungsplanes genau bewirken soll, das erläuterte Thomas Aufleger von der NWP Planungsgesellschaft mbH. Das grundsätzliche Ziel sei es, in diesem Gebiet, in dem die Gemeinde bisher nur begrenztes Mitspracherecht habe, "selber planungsrechtliche Vorgaben" machen zu können.

„Behutsame Nachverdichtung“

Der neue Bebauungsplan Lindenstraße umfasst allerdings nur einen Teil der Straße: vom Einmündungsbereich zur Hauptstraße im Süden bis zur Hausnummer 49 im Norden – mit Ausnahme des Neubaus mit der Hausnummer 29, da für dieses Grundstück ein vorhabenbezogener Bebauungsplan existiert. Unterteilt ist die Gesamtfläche wiederum in drei Plangebiete, in dem nördlichen (Allgemeines Wohngebiet) soll laut Aufleger die "Sicherung der Bestände" im Mittelpunkt stehen. Im zentralen – und deutlich größten – Plangebiet (ebenfalls Allgemeines Wohngebiet) möchte die Gemeinde eine „Behutsame Nachverdichtung“ ermöglichen. Und das südliche Plangebiet ist als "Mischgebiet mit höheren Ausnutzungsmöglichkeiten" vorgesehen. Je nach Plangebiet fallen die Vorgaben zur Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl sowie den zulässigen Gebäudelängen- und höhen unterschiedlich aus.

Der Bebauungsplan legt, sollte er nach der nun folgenden öffentlichen Auslegung beschlossen werden, zudem in unterschiedlichen Bereichen Bestimmungen fest, etwa was den Immissionsschutz, den Bau von Garagen und Carports, Anpflanzungen und insbesondere Bauvorschriften angeht. Zu Letzterem zählen unter anderem die Dachform oder die Vorgartengestaltung. Das Anlegen reiner Schottergärten ist zum Beispiel nicht erlaubt.

Insgesamt fasst die Gemeinde in dem Bebauungsplan zusammen: „Unter Berücksichtigung einer angemessenen Weiterentwicklung des Ortsbildes sollen bebaute Bereiche im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in den Siedlungsrandbereichen einige wichtige, ortstypische Gestaltungsmerkmale aufweisen.“ Grundsätzlich ist es das Bestreben der Gemeinde, auch andernorts, wo für Gebiete noch keine Bebauungspläne gelten, durch das Aufstellen selbiger künftig den Wildwuchs von nicht ins Ortsbild passenden Gebäuden zu verhindern. „Das sollte erst der Anfang sein“, betonte Ralf Großklaus (SPD) daher bei der Vorstellung des Plans für die Lindenstraße. „Denn wir haben noch viele ältere Wohngebiete, wo wir gleiches tun müssen.“