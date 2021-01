Polizei und Feuerwehr rückten am späten Abend zum Fund am Corporalsdeich in Achim aus. (Björn Hake)

Nachdem am Tage bereits drei Briefe mit einer unbekannten Substanz in Achim in Postkästen entdeckt worden waren, gab es für die Polizei, die Rettungskräfte und die Spezialisten des Landeskriminalamtes am Mittwochabend einen weiteren Einsatz. Erneut ging es für sie zum Corporalsdeich, wo ein weiterer Umschlag gemeldet worden war.

Adressaten sollen Polizei anrufen

Das ist bisher der insgesamt fünfte Brief dieser Art, der in Achim aufgetaucht ist. Bisher ergaben die Analysen jeweils, dass es sich um eine ungefährliche, haushaltsähnliche Substanz gehandelt hat. Bürger, die ebenfalls einen verdächtigen Brief erhalten hatten, wurden daher gebeten, die Umschläge am Fundort zu belassen, sie nicht zu öffnen und sich umgehend telefonisch mit der Polizei unter 0 42 02/ 99 60 in Verbindung zu setzen.