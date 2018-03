Viel los beim Haltepunkt des Ersatzbusses in Achim: Bis zum 22. März sind die Fahrgäste noch auf die Fahrten angewiesen. (Björn Hake)

Die Bahnsteige in Langwedel, Etelsen oder Baden sind ungewöhnlich leer zur Zeit. Hier und da begegnet man Bauarbeitern in ihren orangefarbenen Jacken, aber die Fahrgäste haben in den vergangenen sechs Wochen an Bushaltestellen in den Ortschaften gefroren. Grund für den Trubel sind die Arbeiten zur Errichtung von Lärmschutzwänden an den Schienen in Etelsen, wegen denen die Nordwestbahn zwischen Achim und Verden nicht verkehren kann. Eigentlich sollte der Bahnverkehr ab nächster Woche wieder planmäßig laufen, doch die Nordwestbahn wird diesen Streckenabschnitt nun doch erst ab dem 23. März wieder wie gewohnt befahren. Immerhin findet jede zweite Fahrt der Linie RS1 wieder statt, für die weiteren müssen die Passagiere auch weiterhin die Ersatzbusse nutzen.

(Den Plan für den Schienenersatzverkehr der Linie RS1 finden Sie hier.)

"Ein bisschen genervt bin ich vielleicht schon, aber das Ganze lässt sich ja nicht vermeiden", meint eine Passagierin aus Baden dazu. Sie sei in dem gesamten bisherigen Zeitraum fast täglich mit dem Schienenersatzverkehr gefahren. "Anfangs fand ich das nicht so schön, aber nach einer Weile hat sich das eingependelt." Eine Sache habe sie in den ersten Tagen besonders gestört: "Bei uns in Baden ist nicht ersichtlich, in welche Richtung der Bus fährt, und da musste ich immer fragen, weil kein Schild im Fenster hing."

Auch Ursula Truman aus Hannover hatte Probleme, die richtigen Informationen zu bekommen. Desillusioniert schaute sie den Busfahrer an, als der ihr erklärt habe, dass sie den Plan nicht richtig gelesen hatte. "Ich hatte schon über das Internet festgestellt, dass die Züge nicht fahren, aber ich dachte, ich hätte hier direkt Anschluss in Verden." Es habe Verwirrung gegeben, wann die Abfahrtszeit halbstündlich und wann sie nur stündlich ist. "Hier draußen standen andere Informationen als drinnen im Bahnhof." So sei sie später als eigentlich erhofft in Etelsen angekommen.

Fahrgäste bleiben entspannt

Pünktlich, das scheint die einhellige Meinung der Fahrgäste zu sein, sind die Ersatzbusse bisher immerhin gewesen. Zumindest wenn der Zug mitspielt. "Wenn die Nordwestbahn noch nicht da ist, können wir natürlich auch nicht losfahren", sagt Jörg Warnken, der als Busfahrer zur Zeit zwischen Achim und Verden unterwegs ist. Um dem entgegenzuwirken, habe man eigentlich immer zwei Busse in Achim stationiert, sodass der eine schon mal losfahren und pünktlich in Verden ankommen könne.

Ihm mache es jedenfalls nichts aus, dass der Ersatzverkehr zu Teilen verlängert wurde. "Es macht eigentlich Spaß und die Zeit geht schnell rum", befindet der Busfahrer vom Unternehmen Frenzel-Reisen, das zusammen mit Schaffert-Reisen aus Grasberg die Ersatztouren übernommen hat. Warnken ist Teil eines achtköpfigen Fahrerteams, von dem die Hälfte allerdings nur während der Hochzeiten, im Halbstundentakt, mit von der Partie ist. "Aus unserer Sicht wurde das Ganze gut angenommen", meint er, "die Resonanz die wir von den Fahrgästen bekommen haben, ist weitestgehend positiv".

Tatsächlich haben sich gerade die Pendler, die täglich auf den Schienenersatzverkehr angewiesen sind, scheinbar schnell daran gewöhnen können. "Bisher ist der Bus immer pünktlich gewesen", meint Petra Doege aus Langwedel. Dabei seien sechs Wochen natürlich schon eine lange Zeit gewesen. Zumal es einige Ungereimtheiten gegeben habe. "In den ersten Wochen hielt der Regionalexpress ja noch immer in Langwedel, sodass ich damit manchmal von der Arbeit zurückgefahren bin. Jetzt muss ich immer nach Verden durchfahren und von da zurück nach Langwedel."

Dass sie für die Hälfte der Fahrten nun noch einige Tage länger auf den Ersatzverkehr angewiesen sind, trifft bei den Fahrgästen auf Verständnis. "Ich muss sagen, dass das für die Lage wirklich sehr gut geregelt ist", sagt Leon Minne. Der Student sitzt oft morgens im Ersatzbus von Baden nach Achim, doch er beklagt sich nicht. "Ich finde es schön, dass man zu allen Zeiten Anschluss an den Zug bekommt. Und, dass man trotzdem genug Zeit hat und gewartet wird, bis alle eingestiegen sind." Dementsprechend sei es auch nicht schlimm für ihn, dass er und viele andere jetzt – je nach Abfahrtzeit – noch zehn weitere Tage den Umweg mit dem Bus nehmen müssen.

Auch einige Gelegenheitspendler können sich mit einer Verlängerung durchaus anfreunden. "Ich muss sagen, für mich ist das gar kein Problem", sagt Dirk Andres, während er darauf wartet, dass der Bus ein paar Meter an die Stelle vorfährt, an der die Fahrgäste dann einsteigen dürfen. Zwei- oder dreimal würde er den Schienenersatzverkehr in der Woche beanspruchen. "Ich sag mal so, für mich passt das, weil ich sowieso nur bis Achim fahre. Wenn ich umsteigen müsste, dann wäre das vielleicht nerviger." Der einzige Umstand sei für ihn, der aus Etelsen kommt, dass er etwas länger laufen müsste zur Bushaltestelle, die ja doch ein ganzes Stück entfernt vom Bahnhof liegt.

Der neue Ersatzfahrplan zwischen Achim und Verden, der vom 14. bis 22. März gilt, kann im Internet unter www.nordwestbahn.de eingesehen werden. Aufgrund des Umbaus des ZOB in Verden halten die Ersatzbusse in der Allerstadt zudem ab dem 14. März an der Bushaltestelle „Arbeitsamt“ an der Lindhooper Straße.