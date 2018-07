Kein Weiterkommen mehr: Teile der B 75 und B 215 werden ab kommenden Montag für Verkehrsteilnehmer gesperrt sein. (STRANGMANN)

Landkreis Rotenburg. Im Zuge der Bundesstraße 75 im Bereich der Ortsumgehung Rotenburg finden ab kommenden Montag, 16. Juli, Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn statt. Wie die zuständige Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mitteilt, werden die Arbeiten insgesamt voraussichtlich bis zum 31. August andauern und Sperrungen mit sich bringen. Die gesamte Maßnahme ist unterteilt in drei Bauabschnitte.

Der erste Bauabschnitt betrifft die B 75 vom Abzweig B 75/B 71 Richtung Zeven (Zevener Straße) bis zum Abzweig B 75/B 215 (Hansestraße), einschließlich der B 215 mit dem Kreisel (Aral-Tankstelle). Die Fahrbahnsanierungsarbeiten in diesem Bauabschnitt erfolgen unter Vollsperrung der B 75 und B 215. Der Kreisel wird halbseitig ausgebaut. Die Sanierung dieses Abschnittes soll bis zum 5. August erfolgt sein. Während dieser Zeit wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Die Landesbehörde beschreibt die Umleitungen wie folgt: Aus Zeven kommend in Richtung Rotenburg (U 25) wird der Verkehr an der B 71 über den Südring auf die L 131 (Scheeßeler Straße) über Wistedt, Elsdorf, Abbendorf, und Hetzwege bis nach Scheeßel geführt, von dort über den Kreisel auf die B 75 (Veersebrücker Straße) nach Rotenburg. Die U 20 beschreibt die Umleitungsstrecke in gegenläufiger Richtung von Rotenburg beziehungsweise Visselhövede in Richtung Zeven.

Aus Scheeßel kommend in Richtung Sottrum (U 10) führt die Umleitungsstrecke über die L 131 (Zevener Straße), Westeresch, Hetzwege, Abbendorf nach Elsdorf. Vom Kreisel in Elsdorf über die K 126 (Burg Elsdorf) über Gyhum weiter zur B 71. Nach rund 700 Metern ist die Abfahrt der B 71 auf die K 112 in Richtung Nartum/Winkeldorf zu nutzen, in Winkeldorf weiter auf die K 201 über Horstedt nach Sottrum. Von Sottrum ausgehend führt die Umleitungsstrecke weiter über die K 205 über Hellwege nach Ahausen, von dort über die K 220 in Richtung Verden oder Visselhövede.

Aus Visselhövede und Rotenburg kommend in Richtung Zeven (U 15) führt die Umleitungsstrecke über die K 220 nach Ahausen, von dort über die K 205 über Hellwege nach Sottrum. Von Sottrum dann weiter auf die K 201 über Taaken, Horstedt nach Winkeldorf, und von dort auf die K 112 über Nartum auf die B 71 in Richtung Zeven. Von Scheeßel Richtung Visselhövede müssen Verkehrsteilnehmer die Umleitungsstrecke (U 30) von der B 75 in Veersebrück weiter über die K 224 nach Bartelsdorf bis nach Brockel nehmen. Von dort geht es auf die K 209 über Bothel nach Visselhövede. Von Sottrum nach Rotenburg (U 35) führt die Umleitungsstrecke über die K 205 nach Hellwege, weiter über Ahausen und von dort auf die K 220 nach Eversen. Dort kommt man über die B 215 nach Rotenburg. Für die Gegenrichtung gelten die vorgenannten Umleitungsstrecken in gegenläufiger Richtung. Im Bereich des Kreisverkehrs an der B 215 (Hansestraße, Aral-Tankstelle) werden innerörtliche Umleitungen zur Erschließung des Gewerbe- sowie des Wohngebietes eingerichtet.

Zeitgleich zu dieser Sanierung werden entlang der B 71 in Richtung Zeven die Entwässerungsrinnen saniert, wofür eine halbseitige Sperrung notwendig sein wird. Der Busverkehr ist während dieser Zeit laut Ankündigung mit Einschränkungen möglich. Für nähere Informationen hinsichtlich des ÖPNV bittet die Behörde darum, sich mit den örtlichen Busunternehmen in Verbindung setzen.

Der zweite Bauabschnitt betrifft die B 75 vom Abzweig der B 75/B 215 (Hansestraße) bis zum Kreuz B 75/B 71/K 219. Die finalen Arbeiten finden im Bereich B 71 vom Abzweig B 75/B 71 Richtung Zeven (Zevener Straße) einschließlich des Einmündungspunktes der K 238 statt. Die Landesbehörde kündigt an, die dadurch resultierenden Sperrungen und Umleitungen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben. Insgesamt würden sich die Baukosten auf rund 2,2 Millionen Euro belaufen.