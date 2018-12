Auch die berühmte Szene aus dem Disney-Klassiker "Susi und Strolch" ist in dem Kalender zu finden. (FR)

Halbnackte Feuerwehrmänner, die Monat für Monat ein Kalenderblatt zieren? „Das ist schon ein alter Hut“, sagt Klaas Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Baden. Er und seine Kameraden hatte eine eigene Idee, wie sie den ersten Kalender der Badener Feuerwehr gestalten können – und zwar mit weltberühmten Szenen aus Film, Musik und Kunst.

„Wir sind ein ziemlich verrückter Haufen“, sagt Müller über seine Kameraden und sich. Auf verschiedene Weisen wollen sie das „trockene Thema Feuerwehr“ zugänglich machen. Daher pflegen die Badener Brandbekämpfer auch intensiv ihre Kanäle auf Instagram und Youtube. Der Kalender sei daher nun das „Tüpfelchen auf dem i“. Viele Stunden Arbeit haben die Feuerwehrleute daher in die Entwicklung und Produktion gesteckt.

Zeitintensives Fotoshooting

Die meisten Bilder wurden bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Die Fotoshootings zu koordinieren, das sei nicht immer ganz einfach gewesen, erinnert sich Klaas Müller: „Wir machen das ja alles ehrenamtlich. Daher mussten wir auch Termine abseits der Dienstzeiten finden. Da kann das alles schon einmal länger dauern.“ Das Motiv, auf dem vier der Kameraden das weltberühmte Coverfoto des Beatles-Albums „Abbey Road“ nachahmen, ist beispielsweise an einem Sonntagmorgen entstanden.

Das letzte Abendmahl, die Erschaffung des Adams, Susi und Strolch, James Bond oder Rambo – die Badener Feuerwehrleute habe wahrlich Kreativität bewiesen. Doch mehr als 13 Bilder konnten im Kalender nicht untergebracht werden: ein Bild pro Monat sowie das Titelbild. „Wir haben noch viel mehr Bilder. Die werden wir aber auf unserer Jahresabschlusssitzung intern zeigen.“

Zehn Euro für einen Kalender

Rund 500 Exemplare im A3-Format hat die Badener Wehr drucken lassen. Die ersten Hundert Stück sind laut Müller schon verkauft worden. „Wir haben vor kurzem erst eine Bestellung aus Hessen bekommen. Der Versand ist also auch schon gestartet“, berichtet er. Zum Preis von zehn Euro sind die Kalender bei der Ortsfeuerwehr selbst, bei Autopartner Baden an der Verdener Straße und bei Mildners Schreibwarenbedarf an der Bahnhofsstraße erhältlich. Der Erlös geht vollständig an den Förderverein der Badener Feuerwehr. Damit wird nicht nur die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt, sondern es würden auch Kosten im Zuge des Feuerwehrhaus-Neubaus gedeckt.