Mit technischen Hilfsmittel kreiert Tim Paulawitz in seinem heimischen Zimmer regelmäßig Werke von Wassertropfen. (Björn Hake)

Tim Paulawitz kennt definitiv mehr als Deutschland, sogar viel mehr. In einem Gespräch mit ihm wird das schnell klar. „USA, Frankreich, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Spanien, Norwegen, Island“, der 24-Jährige aus Langwedel hat schon so einige Länder auf dieser Welt bereist. Spannend, aufregend, ein Heidenspaß – so hört es sich zunächst einmal an. Doch in der Realität sah es auch oft anders aus. Alleine unterwegs, von der Familie und von Freunden getrennt, und oft nur das Auto als Übernachtungsmöglichkeit: Solche längeren Auslandstrips haben auch ihre Schattenseiten.

„Es gab schon auch Momente, in denen ich einsam war“, sagt Paulawitz. Dennoch, betont der Naturliebhaber, bereut er keine Sekunde davon. „Die Landschaft hat das wiedergutgemacht.“ Zugleich macht er keinen Hehl daraus, sich in einige Regionen auf dieser Welt verliebt zu haben. Vor Augen hat er da sofort einen Geysir, Gletscher, Wasserfälle und Eisberge, feste Bestandteile Skandinaviens sowie Islands. Als Künstler versucht er nun, diese beeindruckenden Impressionen weiterzugeben.

So möchte er die Menschen einerseits mit Aufnahmen seiner Reisen verzaubern, für die gerne eine Drohne zum Einsatz kommt. „Ich fotografiere gerne Landschaften, vor allem aus der Luft“, beschreibt er. Neben der Vervielfältigung dieser angesprochenen Bilder bastelt der Langwedeler aber auch kräftig an weiteren Kreationen, dabei begibt sich der gebürtige Bremer auf sein Spezialgebiet. Das darf ohne jeden Zweifel als ungewöhnlich bezeichnet werden: Denn Paulawitz produziert Fotos von Wassertropfen.

Frühe Begeisterung

Sein Faible hierzu ist schon in seiner Kindheit entstanden. Da hatte der 24-Jährige als Grundschüler in Baden-Württemberg erste Berührungspunkte mit dieser Thematik. „Früher in ,Jugend forscht' habe ich viel gemacht und mich mit Wassertropfen auseinandergesetzt. Dafür habe ich auch den landesweiten Preis gewonnen, das ist jetzt aber ja schon eine Weile her“, erzählt Paulawitz. Fortan haben ihn die Wassertropfen sein gesamtes Leben begleitet, auch der Umzug in den Norden im Jahr 2011 änderte nichts daran.

Eine entscheidende weitere Dynamik erzeugte ein Fotokurs in den USA, wo er nach der Realschule einen zehnmonatigen Zwischenstopp im Rahmen eines Austauschprogramms einlegte. Die Eindrücke auf den Reisen taten dann ihr übriges, sodass das Wasser beim Langwedeler einen ganz besonderen Stellenwert genießt. „Das Wasser hat so viele Geschichten zu erzählen und schon so viel erlebt. Es ist dasselbe, was die Dinosaurier getrunken haben.“

„Die Einzigartigkeit des Wassers“

Mit seiner Kunst möchte er genau das vermitteln. „Die Einzigartigkeit des Wassers wird oft übersehen, darauf möchte ich aufmerksam machen und zeigen, wie schön das Wasser ist“, skizziert der 24-Jährige. Eine Möglichkeit, seine Werke publik zu machen, sind Ausstellungen. Aktuell ist auch eine im Gange: Seit 30. Juni und noch bis zum Sonntag, 11. August, hängen seine Bilder im Müllerhaus an der Schmomühlener Straße 9 in Kirchlinteln. In Paulawitz schlummert die Hoffnung, damit etwas bei den Menschen bewirken zu können.

Schließlich ist es das, was ihn hauptsächlich antreibt – so verdient er aktuell kein Geld mit seinem Hobby. Der freizeitliche Foto- und Videofotograf Paulawitz absolviert seit Oktober vergangenen Jahres ein Studium an der Universität in Bremen. Sein Studiengang heißt Digitale Medien, mit dem Schwerpunkt Gestaltung. Wenig überraschend möchte sich der Langwedeler also beruflich in die Richtung, in der er derzeit noch hobbymäßig erste Praxiserfahrungen sammelt, orientieren.

Ideen zur Optimierung

Im Studium nutzt er gerade sogar sein Interesse an Wassertropfen. „In einem Projekt untersuche ich den Klang, den Wassertropfen verursachen, so einen interessanten Blubb-Ton“, berichtet Paulawitz. Allgemein ist er aber weniger der Wissenschaftler, sondern mehr der Künstler. Seine Werke kreiert er mithilfe einer Konstruktion in seinem heimischen Zimmer. Alles, was er dazu braucht, ist natürlich Wasser, aber auch Gegenstände wie ein Microcontroller, Laptop, Fotoapparat oder Ventile. Gleichzeitig wählt Paulawitz einen passenden Hintergrund für den Wassertropfen aus.

„Ich mache mittlerweile abstraktere Sachen, packe auch mal Fische ins Wasser. Das sieht dann aus wie ein Fischglas. Auf einem anderen Motiv von mir war beispielsweise auch schon eine Uhr oder eine Qualle im Wassertropfen.“ Viel Zeit investiert er in die Nachbearbeitung. „Das kostet sehr viel Arbeit. Ich mache ja so 1000 Bilder am Stück. Die durchzugehen, dauert trotz der Genauigkeit des Microcontrollers doppelt solange wie das tatsächliche Fotografieren.“

Für die Zukunft hat er auch schon Vorstellungen, wie er seine Kunst weiter optimieren kann. „Ein paar Ideen sind da, ich fühle mich noch als Anfänger. Demnächst möchte ich versuchen, die Tropfengröße besser zu bestimmen oder die Öffnung der Ventile zu verkleinern“, sagt Paulawitz. Er hat eben seine Passion gefunden. Und es gibt ihm auch viel, wie eine Flurwand bei ihm zu Hause voll mit Werken des Langwedelers zeigt. „Es ist noch nicht ausgereift, was ich mache. Aber, ich würde schon sagen, dass es einzigartig ist.“