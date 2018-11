In den kommenden Wochen wird in den einzelnen Achimer Fachausschüssen der Haushaltsentwurf beraten. (Sebi Berens)

Die gute Nachricht vorweg: Die Achimer Verwaltung hat es auch dieses Mal wieder geschafft, einen Entwurf für einen ausgeglichenen Doppelhaushalt vorzulegen. Doch, auch so viel gehört zur Wahrheit, die Bewegungsfreiheit für die Politik ist denkbar knapp bemessen. Denn für das Jahr 2019 rechnet die Verwaltung lediglich mit einem Überschuss von rund 104 000 Euro, 2020 soll sich dieser dann wieder auf 620 000 Euro erhöhen. Es bleibt also wenig Platz für Begehrlichkeiten, das machte Bürgermeister Rainer Ditzfeld bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am Montagabend und damit zum Start der Haushaltsberatungen deutlich: „Unsere Spielräume sind sehr gering.“

Größtenteils Pflichtausgaben

Das zeigt vor allem ein Blick auf die Verteilung der Aufwendungen im Etat. Demnach sind allein 85 Prozent der Ausgaben Leistungen, zu denen die Stadt verpflichtet ist. „Nur 15 Prozent sind freiwillige Leistungen“, erklärte Ditzfeld. Dazu gehöre etwa der Freibadneubau, die Unterstützung für Vereine oder das Kasch. „Es ist also nur ein Bruchteil, den wir wirklich beeinflussen können.“

Insgesamt sind die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen. Im Bereich der Erträge, wo von einem Anstieg von rund 7,4 Millionen Euro ausgegangen wird, liegt das unter anderem an den sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Die Verwaltung rechnet für das kommende Jahr mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 19,8 Millionen Euro. Bei einem Gesamtertrag von 68,2 Millionen Euro sind das immerhin gut 30 Prozent der Einnahmen.

Hohe Personalkosten

Doch auch auf der Ausgaben-Seite gibt es im Vergleich zu den Vorjahren eben einen spürbaren Anstieg – genauer gesagt einen um rund 7,9 Millionen Euro. „Das liegt unter anderem an gestiegenen Personalkosten“, machte Kämmerer Peter Hollwedel deutlich. Personalkosten spielen im Achimer Haushaltsentwurf ohnehin eine nicht unerhebliche Rolle. „Ein Drittel des Haushaltes geht schon für Personalkosten drauf“, gab Ditzfeld zu bedenken. Fast die Hälfte davon allein für den Fachbereich „Bildung, Soziales, Kultur“.

Viele Entscheidungen über die Zukunft der Stadt hat der Rat bereits in den vergangenen Monaten getroffen. Das geht vom Freibadumbau über den Neubau an der Grundschule Uesen bis hin zu geplanten Kita-Erweiterungen. „Das bedeutet, dass wir einige große Investitionen vor uns haben“, prognostizierte Ditzfeld. Seit dem Jahr 2013 habe es die Stadt geschafft, keine neuen Kredite mehr aufnehmen zu müssen. Ob das auch zukünftig umzusetzen ist, sei jedoch fraglich. „Unser Vorteil ist es gegenüber anderen Kommunen allerdings, dass wir – sollten wir Kredite aufnehmen müssen – diese nicht für unsere täglichen Geschäfte benötigen“, sagte Ditzfeld. „Wir schaffen damit Werte, indem wir beispielsweise ein Feuerwehrhaus oder eine neue Kita bauen.“

„Ein wenig Bauchschmerzen“

Sorgen bereiten dem Ersten Stadtrat Bernd Kettenburg zunächst auch nicht die Investitionen, sondern vielmehr deren Auswirkungen. „Sie ziehen immer dauerhafte Folgekosten mit sich“, sagte er. „Und da kommt in den nächsten Jahren dann noch einiges auf uns zu.“ Dementsprechend verhalten war auch die Reaktion der Ausschussmitglieder auf den Entwurf. „Trotz des ausgeglichenen Haushalts habe ich ein wenig Bauchschmerzen“, sagte Jürgen Kenning (Grüne). Früher seien in Achim immer nur die Einnahmen mit Unsicherheiten behaftet gewesen, mittlerweile seien jedoch auch die Ausgaben durch die gute Konjunkturlage risikobelastet. „Wir haben also ein doppeltes Risiko.“

In den kommenden Wochen sollen nun die einzelnen Fachausschüsse über den Haushalt beraten. Am 10. Dezember kommt dann abschließend noch einmal der Finanzausschuss zusammen. Gut eine Woche später soll der Rat dann den Haushalt für die kommenden zwei Jahre beschließen.