Wie genau die Umbauarbeiten an der Haupt- und der Realschule aussehen sollen, will die Verwaltung möglichst bald durch einen Ratsbeschluss geklärt haben. (Björn Hake)

Achim. Bei 8,25 Millionen Euro ist Schluss. So lautet zumindest aktuell der Plan der Achimer Verwaltung. Gemeint sind damit die Kosten für den Umbau der Haupt- und Realschulgebäude für den IGS-Betrieb. Denn die Gebäude müssen, wie berichtet, den zukünftigen Anforderungen von mindestens sechszügigen IGS-Klassen gerecht und darüber hinaus barrierefrei gestaltet werden. Bereits in der Vergangenheit musste der Kostenrahmen mehrfach erhöht werden. Zu Beginn der Planungen war man etwa noch von Gesamtkosten von gut 3,5 Millionen Euro ausgegangen. Schnell wurde jedoch klar, dass das nicht ausreichen würde.

Um die Kosten nun nicht noch weiter explodieren zu lassen, will die Stadt sich die Kostenobergrenze von 8,25 Millionen Euro selbst setzen. Zu halten ist diese jedoch eigentlich nur, wenn sich die Politik, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, für eine Nutzungsanpassung der vorhandenen Gebäude und eine Erweiterung des Hauptschulgebäudes ausspricht.

Dies ist allerdings nur eine von drei möglichen Varianten, die die Stadt gemeinsam mit einem beauftragten Architekturbüro erarbeitet hat. Eine weitere Variante würde einen Umbau und eine Erweiterung des Altbaus der Realschule (Variante 1), die dritte Option einen Anbau an das Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule (Variante 3) beinhalten. Die beiden letzteren Varianten wären jedoch mit 12,5 beziehungsweise 14,5 Millionen Euro deutlich teurer. Für die Stadt ist daher klar: Es kommt nur Variante 2 in Betracht.

Diese würde eine Umnutzung der bestehenden Gebäude mit kleineren Umbaumaßnahmen nach sich ziehen. Dazu zählen etwa Wanddurchbrüche zur Erweiterung der Mensa oder auch der Einbau eines Aufzuges. Darüber hinaus würde ein Anbau an die Liesel-Anspacher-Schule für zusätzliche Räume sorgen. „Dieser Anbau kann so gebaut werden, dass er mittel- und langfristig noch Erweiterungsmöglichkeiten enthält“, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Die beiden anderen Varianten bewertet die Stadt hingegen nicht so positiv.

Entscheidung muss zügig fallen

Beim Umbau im Altbestand bestehe etwa ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko und eine nicht hinnehmbare Belastung des Schulbetriebes während der Bauzeit, heißt es dazu der Vorlage. Bei einem Neubau neben der Hauptschule würde hingegen der Altbau der Realschule nicht mehr benötigt, obwohl sich dieser noch in einem guten Zustand befinde. „Eine konkrete Nutzungsidee gäbe es für diese Räume nicht“, so die Verwaltung. „Aufgrund der nicht vorhandenen Barrierefreiheit und der Raumzuschnitte kommt die Nutzung durch eine andere Schulform oder der Umbau zur Kita nicht in Frage.“

Doch unabhängig davon, welche Umbauvariante die Politik präferieren wird, klar ist, dass die Entscheidung möglichst bald fallen muss. „Um sicherzustellen, dass die Fertigstellungs- und Übergangslösungszeit für die neue IGS so kurz wie möglich gestaltet wird, ist es notwendig, sich kurzfristig auf eine der vorgeschlagenen Varianten zu einigen“, macht die Stadt deutlich. Auf dieser Grundlage könnten dann detaillierte Abstimmungsgespräche und Planungen fortgeführt werden. Viel Spielraum bleibt der Stadt also weder zeitlich noch finanziell. „Es muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt klargestellt werden, dass aufgrund der eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit und bereits mehrfach angepasster Projektkosten, kein Raum mehr für zusätzliche Wünsche der Schulen und sonstiger Nutzer besteht“, macht die Verwaltung deutlich.

Die verschiedenen Umbauvarianten sollen bei der nächsten Sitzung des Schulausschusses am Montag, 23. April, ab 17 Uhr im Ratssaal genauer vorgestellt werden. Der Sitzung geht um 16 Uhr eine Ortsbesichtigung an der Hauptschule voraus.