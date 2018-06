Auch Diebstähle aus Autos hat es 2017 in der Samtgemeinde Thedinghausen gegeben. (Focke Strangmann)

Thedinghausen. Kriminalität ist nicht nur in den Großstädten ein allgegenwärtiges Thema, sondern auch in den Gemeinden auf dem Land präsent. Um einen detaillierten Überblick über das Geschehen in der Samtgemeinde Thedinghausen zu geben, war Achims Polizeichef Thorsten Strier zu Gast bei der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates. Es waren einige Zahlen, die er mit im Gepäck hatte, um sie der Kommunalpolitik zu präsentieren. Die Kernbotschaft war allerdings: Die von der Polizei registrierten Straftaten sind in der Samtgemeinde rückläufig. Wurden 2005 noch 555 Straftaten aufgenommen (2010: 677), waren es 2017 insgesamt 447. Die Aufklärungsquote liege bei knapp 66 Prozent, hieß es im Vortrag.

"Das sind erst einmal beruhigende Zahlen", kommentierte Strier. "Es ist wichtig, dass den Menschen zu jeder Uhrzeit geholfen werden kann." In diesem Zusammenhang sprach er auch das 2017 fertiggestellte, neue Polizeigebäude in Thedinghausen an, das, wie berichtet, zum 1. August für zwei Monate kommissarisch von dem Polizeibeamten Bernd Junker aus Achim übernommen wird. Der jetzige Leiter der Station, Lothar Helbig, geht in Pension.

Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Gesamtzahl der der Polizei bekannten Straftaten setzt sich aus ganz unterschiedlichen Delikten zusammen. Allen voran sind es Diebstähle, mit denen sich die Beamten in der Samtgemeinde beschäftigen. Aber auch hier konnte ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden. Insgesamt 135 Diebstähle wurden 2017 in der Samtgemeinde gemeldet, 2009 waren es noch 191. Diese werden noch einmal in einfachen und schweren Diebstahl unterteilt. Unter den letzten Punkt fallen unter anderem Diebstähle aus Kraftfahrzeugen. Davon registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 15, 2016 waren es vier. Wohnungseinbrüche gab es 2010 insgesamt 37, 2017 waren es noch 15.

Hinzu kommen noch Delikte wie Körperverletzung (2017: 33), Sachbeschädigung (42) oder Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung (3). Strier erklärte auch, dass es aufgrund der in Thedinghausen lebenden Flüchtlinge keine Auffälligkeiten in der Statistik geben würde. So hätten Flüchtlinge insgesamt 48 Straftaten im zurückliegenden Jahr begangen. "Hierbei handelt es sich vor allem um Körperverletzungen untereinander. Das passiert meist in den Unterkünften, in denen die geflüchteten Menschen leben", sagte er. "In diesem Bereich gibt es aber keine negative Entwicklung."

Ein Bereich, das gab Strier während des Vortrages zu, würde ihn aber besonderes ärgern: die Vermögens- und Fälschungsdelikte. "Vor allem dann, wenn sich Menschen als Polizisten ausgeben, um die Bürgerinnen und Bürger reinzulegen. Das Schlimme ist, dass sogar Namen von meinen Kollegen verwendet werden. Also von Polizisten, die es wirklich gibt." Ein mögliches Szenario dieser Masche: "Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und wollen sich so Geld von den meist älteren Opfern erschleichen."

Eine positive Entwicklung gab es im Bereich der Jugendkriminalität zu vermelden. Hier lag die Gesamtzahl der Vergehen 2017 bei 61. 2011 wurden noch 93 Fälle registriert.

In der Kriminalstatistik für die Samtgemeinde Thedinghausen gab es aber auch einen Anstieg zu verzeichnen. Und zwar im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Hier sind die Straftaten von 22 im Jahr 2011 auf 47 in 2017 gestiegen. "Das ist ein deutlicher Wert", sagte Strier und wies darauf hin, dass vor allem bei Verkehrskontrollen solche Vergehen entdeckt werden würden.