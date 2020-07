Die Immobilienpreise veränderten sich durch die Corona-Pandemie nicht schlagartig, wie die Zahlen für die Woche nach dem Lockdown zeigen. Weiterhin vergleichsweise teuer sind im Landkreis Wohngebiete in Oyten, Verden und Achim (Foto). (Christian Walter)

Crash, Kollaps, Rezession – dies sind nur einige Begriffe, die zurzeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für sämtliche Wirtschaftszweige genutzt werden. Der Gutachterausschuss Sulingen-Verden hat daher den Immobilienmarkt für die Landkreise Diepholz, Heidekreis, Nienburg und Verden genau im Auge, wie der Vorsitzende Gerd Ruzyzka-Schwob mitteilt.

Seit Beginn der Corona-Krise werden monatliche Auswertungen gefahren. Nun hat der Gutachterausschuss die Ergebnisse der Analysen für den Landkreis Verden vorgelegt, die die abgeschlossenen Grundstücksverkäufe bis einschließlich Ende April beinhalten. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eingeführt und Geschäfte bis 800 Quadratmeter durften wieder öffnen.

Achim, Oyten und Verden sind teure Pflaster

Nicht von der Corona-Krise beeinflusst wurden die Beliebtheit und die Preislage der verschiedenen Gebiete im Landkreis Verden. „Besonders teuer ist es nach wie vor in Achim und Oyten, also dem Bremer Umland, sowie in der Stadt Verden“, informiert Annette Reese vom Gutachterausschuss. Dörverden und Kirchlinteln seien als ländliche Gegenden weiterhin günstiger. „In Verden ist die Gegend am Burgberg als beste Wohnlage besonders teuer, Mehrfamilienhausgebiete wie an der Salzstraße sind eher preiswert“, erzählt sie weiter.

Ausgewertet wurden die Kaufverträge des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau. Im Landkreis Verden wurden im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 932 Kaufverträge registriert. Dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Der Geldumsatz lag mit 221 Millionen Euro zwar unter dem ersten Halbjahr des Jahres 2019 mit 257 Millionen Euro, aber immer noch deutlich über den jeweils ersten Halbjahren 2016 bis 2018. Im März wurden beim Gutachterausschuss insgesamt 864 Kaufverträge registriert, hiervon 166 im Landkreis Verden. Der Geldumsatz von insgesamt 160 Millionen Euro lag sogar etwas über dem Mittel der Vormonate. Insgesamt war der Immobilienmarkt in der Region im März noch unauffällig. „Das verwundert nicht, da der Hauskauf nicht spontan stattfindet, sondern eines längeren Vorlaufes bedarf.“

„Es hat dagegen im April einen spürbaren Rückgang der Vertragsabschlüsse gegeben“, schildert er weiter. Normalerweise sei das Frühjahr eine lebhafte Zeit auf dem Immobilienmarkt, dieser April sei jedoch bezüglich der Vertragszahlen mit dem Januar vergleichbar, in dem traditionell nur wenige Verkäufe stattfinden würden. Im Mittel werden im Landkreis Verden 48 Eigenheime pro Monat verkauft. Diesen März waren es 47, im April nur noch 36. Was sich jedoch bisher nicht geändert hat, sind die Preise. „Hier ist der April 2020 so unauffällig wie fast jeder andere Monat des vergangenen Jahres“, heißt es vom Gutachterausschuss. Der mittlere Wohnflächenpreis für ein Ein- oder Zweifamilienhaus lag im April bei rund 1900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Dies entspricht dem Mittelwert aus dem vergangenen Jahr.

Reihenhäuser und Doppelhaushälften sind im März und April mit rund 2300 Euro pro Quadratmeter sogar um rund 200 Euro gegenüber dem Jahr 2019 gestiegen. Die durchschnittliche gebrauchte Eigentumswohnung kostete im April rund 1600 Euro pro Quadratmeter genau so viel wie im Durchschnitt des Jahres 2019. „Neue Eigentumswohnungen sind mit rund 3300 Euro pro Quadratmeter wesentlich teurer, hier gibt es größere monatliche Schwankungen, in die sich der April 2020 aber gut einreiht“, informiert Ruzyzka-Schwob.