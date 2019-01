Künstler Udo Smorra in seinem Garten mit seiner bisher größten Altmetall-Skulptur, einem Strauß. (Michael Braunschädel)

Langwedel. Als besonders gemütlich würden Udo Smorras Lieblingsrückzugsort wohl nur die Wenigsten empfinden. Denn wer die Garage neben seinem Wohnhaus in Langwedel betritt, hat unweigerlich das Gefühl, als würde er sich auf einem Schrottplatz befinden. Verrostetes Altmetall in allen Ecken. Alte Schlösser, Heckenscheren, Rotorblätter, Hufeisen, aber auch Stahlreste, deren ursprüngliche Verwendungszwecke sich maximal noch erahnen lassen. In diesem „kreativen Chaos“, wie es Smorra selbst nennt, fühlt er sich aber sehr wohl. Denn hier kann er sich künstlerisch verwirklichen. In der zur Werkstatt umfunktionierten Garage schafft der 65-Jährige vor allem mithilfe eines Schweißgerätes aus Stahlschrott kunstvolle Skulpturen.

Wobei das Schweißgerät momentan kalt bleibt. Denn im Winter ist es Smorra in seiner Werkstatt doch ein bisschen zu kühl zum Arbeiten. Was aber nicht heißt, dass der kreative Schaffensprozess komplett Winterschlaf hält. „Es gibt an sich keinen Tag, wo ich nicht doch mal in der Werkstatt bin“, erzählt er. Schließlich gelte es schon einmal, die Materialien zu sichten und sich mögliche Verwendungen zu überlegen. Wie zum Beweis hält Smorra einen völlig verrosteten, nur noch zu Teilen erhaltenen Deckel eines alten Ölfasses hoch und sagt: „Das wird Teil eines Paradiesvogels.“

Insgesamt dominieren Plastiken von Tieren aller Art das Schaffenswerk des Künstlers, wie sich etwa in seinem Garten und im Haus zeigt, wo viele von seinen Werken, die (noch) nicht verkauft worden sind, ihren Platz gefunden haben. „Tiere faszinieren mich einfach“, erklärt Smorra, der bei seiner Arbeit erst dann zufrieden ist, wenn er es geschafft habe, „dem starren Material, Bewegung abzutrotzen“. Das könne auch schon einmal dauern. An einer Plastik, die mal einen Widder darstellen soll, komme er nun etwa schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr weiter – und damit immerhin rund einem Fünftel der Zeit, der Smorra seiner Tätigkeit überhaupt erst nachgeht.

2010 fing alles an

Man kann den 65-Jährigen nämlich durchaus als einen künstlerischen Spätstarter bezeichnen. „Ich war immer kunstaffin, habe aber immer gedacht, das ist nichts für mich“, berichtet er. Gleichzeitig habe er aber auch immer das Gefühl gehabt, dass er irgendwas für sich als Beschäftigung finden müsse, fügt Smorra an, der in seiner Freizeit vor der Kunstzeit früher viel Sport betrieben hat. 2010 entschloss er sich dazu, einen Schweißkurs bei der Volkshochschule zu belegen. „Da hat es mich gepackt, das war die Initialzündung.“ Sein erstes Objekt war eine Krähe. „Die habe ich auch immer noch“, erzählt der 65-Jährige. Es folgten diverse Workshops bei Künstlern mit ähnlichem Arbeitsgebiet. „Und so ging es dann kontinuierlich weiter und ich habe mir hier in Langwedel so langsam meine Werkstatt aufgebaut“, erzählt Smorra.

Und das alles lange Zeit noch neben der regulären beruflichen Tätigkeit, bis er diese Ende 2017 aufgab. Zuletzt war Smorra als Personalentwickler im Bereich Kita und Schule aktiv gewesen. Damit habe sich beruflich gesehen sozusagen „der Kreis geschlossen“. Denn angefangen hatte seine Laufbahn auch in der Schule – jedoch als Lehrer. Nach einem Germanistik- und Politologie-Studium in Marburg zog es ihn zum Referendariat nach Hamburg, wo er dann zunächst auch weiter arbeitete. „Irgendwann gab es die Chance, wieder zurück in die Heimat zu kommen“, erzählt Smorra, der mit seiner Frau in seinem Elternhaus wohnt. „Hier im Wohnzimmer bin ich sogar geboren.“

Um „ein Bein in die Wirtschaft zu bekommen“, habe er dann Zusatzqualifikationen gemacht. Denn auf Dauer wäre er in der Schule nicht glücklich geworden. Bis zum Ende von Eduscho in Bremen leitete er dann die dortige Abteilung Personalentwicklung. Anschließend machte er sich als Personal- und Organisationsentwickler selbstständig. „Da habe ich viel für die Deutsche Telekom gearbeitet und war in ganz Deutschland unterwegs“, erinnert sich der 65-Jährige, der sich, auch um wieder häufiger nahe der Heimat zu sein, für seine Personalentwicklungstätigkeit dann doch am Ende noch einmal auf den Bildungsbereich fokussierte.

Seit dem Ruhestand hat Smorra für sein künstlerisches Schaffen logischerweise noch mehr Zeit. Besonders gern verwendet er für seine Skulpturen altes Werkzeug. „Das hat so wunderschöne Formen, nicht zu vergleichen mit dem neueren Werkzeug“, findet er. Aber wie geht er bei der Entstehung eines neuen Kunstwerkes vor: Sucht er sich etwa für ein Tier seiner Wahl alles Nötige zusammen oder kommt er erst durch die einzelnen Objekte auf die Ideen? „Das ist so 50:50“, sagt Smorra. Die Gedanken werden bei manchen Teilen direkt angeregt, aber es komme auch vor, dass ihm ohne Blick in seinen Fundus vorschwebe, etwas konkretes zu bauen.

Doch der Langwedeler erschafft gerne auch abstrakte, reduzierte Skulpturen. „Ich mag beides nicht lassen, es zieht mich zwischen ihnen hin und her“, erzählt er. Schon seit 2012 präsentiert Smorra seine Werke bei Ausstellungen im norddeutschen Raum. Unterstützung erhalte er dabei auch stets von seiner Frau. Maximal zehn Ausstellungen pro Jahr sollen es zukünftig sein. Schließlich solle ja noch genug Zeit bleiben, sich in der Werkstatt auszutoben, wenn es denn die Temperaturen im Frühling auch wieder zulassen.

Die Materialien erhält Smorra im Übrigen – wenig überraschend – direkt vom Schrottplatz. „Ich kenne da einen gutsortierten hinter Thedinghausen.“ In nächster Zeit wird erst einmal kein Besuch nötig sein, schließlich quillt seine Garage vor lauter Altmetall in allen Facetten fast über. Doch irgendwann wird sicherlich wieder Nachschub benötigt, schließlich ist Smorra alles andere als schaffensmüde. „Unser Garten steht ja noch gar nicht voll“, merkt er mit einem Lächeln an. Dort steht übrigens auch sein bisher größtes Werk: ein rund zwei Meter großer Strauß. „Den gebe ich auch nicht mehr her“, betont der Langwedeler. Und beim Anblick des kunstvoll kreierten Laufvogels, der dort nun schon seit einigen Jahren steht, wird einer der Vorteile von Smorras Kunstwerken aus alten Schrottteilen ganz offensichtlich: Wind- und wetterfester können Skulpturen im Grunde gar nicht sein.