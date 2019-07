Das Duo "Sing Your Soul" ist nicht zum ersten Mal in Thedinghausen. Meike Salzmann und Ulrich Lehna gastierten bereits im vergangenen Jahr in der Maria-Magdalena-Kirche. (Björn Hake)

Sie haben Thedinghausen in guter Erinnerung behalten: Meike Salzmann und Ulrich Lehna. Bereits im vergangenen Jahr sind sie als das Duo „Sing Your Soul“ in der Gemeinde aufgetreten. Nun sind sie erneut zu Gast. An diesem Dienstag, 9. Juli, gastieren sie ab 19 Uhr zum Sommerkonzert in der Maria-Magdalena-Kirche. Nachdem das Programm im vergangenen Jahr noch den Titel „Musik für die Seele“ trug, dürfen sich die Besucher nun auf „Tango meets Klezmer“ freuen.

Es ist auf den ersten Blick ein Konzert der ungewöhnlichen Art. Das liegt allerdings nicht an den beiden Musikern aus dem Norden Schleswig-Holsteins, sondern eher an den Instrumenten, die sie spielen. Wobei es in diesem Fall die Kombination ist, die hier für den exotischen Faktor sorgt. Meike Salzmann an dem Konzertakkordeon und Ulrich Lehna mit Bassklarinette (und diversen anderen Klarinetten) bringen nämlich zwei Instrumente zusammen, mit denen man im Zusammenspiel nicht sofort rechnet. Wie das zusammen klingt? Davon können sich Interessierte nun in Thedinghausen überzeugen.

Finnland trifft auf Argentinien

Es erklingt unter anderem finnischer Tango. „Er spiegelt das besondere Volk und die einzigartige Natur in seinen Motiven wider. So ist der Tango Satumaa (Märchenland) die zweite Nationalhymne Finnlands“, heißt es in der Ankündigung. Jedes Jahr finden dort unter freiem Himmel zur Mitsommerzeit Tangonächte und Tangogottesdienste statt. Aber auch der argentinische Tango darf in Thedinghausen nicht fehlen. Dazu erklingen Klezmermelodien mit der singenden Klarinette. Melancholie, Temperament, Sehnsucht und Ausgelassenheit, dies sind ebenfalls Ausdrücke der jüdischen Traditionsmusik, die der berühmte Klarinettist Giora Feidman in Deutschland populär machte und die mit ihrem eigenen Mix von Melancholie und Zuversicht vielen Menschen Trost bietet und sehr beliebt ist.

Das Duo „Sing Your Soul“ präsentiert die einzigartige Kombination mehrerer Klarinetten mit dem Konzertakkordeon, mit der es auf nationalen und internationalen Konzertreisen 2018 Erfolge gefeiert hat. So war es im Juli beim „World Clarinet Festival“ eingeladen, dem wohl renommiertesten Klarinettenfestival der Welt, das im Wechsel jährlich in den USA, Asien und in Europa stattfindet. Vornehmlich Klarinettenorchester aus aller Welt, aber auch exotische Kombinationen der Klarinette mit anderen Instrumenten trafen sich in Oostende in Belgien. Das Duo „Sing Your Soul“ war das einzige Duo aus Deutschland, das zu diesem Festival, eingeladen wurde, heißt es in der Ankündigung.

Meike Salzmann spielt seit ihrem elften Lebensjahr Akkordeon und wurde bald Stimmführerin und Solistin im Akkordeon Orchester Eckernförde, dessen Vorsitz und Management sie im Jahr 2012 übernahm. Sie ist Preisträgerin mehrerer musikalischer Wettbewerbe. Der gebürtige Mainzer Ulrich Lehna erlernte nach einer klassischen Ausbildung in Blockflöte und Klavier das Spielen auf Klarinette und Saxofon. Nach absolviertem Musikstudium in Mainz und Köln zog es ihn schließlich an die Küste nach Altenholz. Im Kieler Raum und im dänischen Wohld ist er als freischaffender Konzertklarinettist und Musikpädagoge tätig.

Der Eintritt zu dem Konzert in der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen an diesem Dienstag, 9. Juli, ist frei, um eine Kollekte für Musiker und Kirche wird gebeten. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr. Weitere Infos: www.sing-your-soul.jimdo.com.