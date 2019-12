Die Achimer Feuerwehren müssen immer öfter nachalarmieren, weil nicht genügend Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können. (Björn Hake)

311 Mitglieder hat die Achimer Feuerwehr derzeit in ihrer Einsatzabteilung. Eine Zahl, mit der Stadtbrandmeister Frank Boblat nach eigenen Angaben gut leben kann. Allerdings warnte er auch schon im Oktober, als er die aktuelle Bilanz der Feuerwehr im Ausschuss präsentierte, davor, sich auf diesen Mitgliederzahlen auszuruhen. Einen Appell, den auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld nicht einfach so verhallen lassen möchte. Denn er weiß, wie wichtig der Einsatz der ehrenamtlichen Rettungskräfte für eine Stadt wie Achim ist.

„Aktuell sind wir in Achim noch gut aufgestellt, was die Mitgliederzahlen angeht, aber dennoch wird es auch für unsere Feuerwehren immer problematischer, bei großen Einsätzen genügend Manpower zusammen zu kriegen, um den Brandschutz zu gewährleisten“, sagt er. Das liege grundsätzlich nicht daran, dass es nicht genügend Mitglieder und damit freiwillige Helfer gebe, sondern vielmehr, dass diese nicht unbedingt immer schnell einsatzfähig seien. „Früher waren die Mitglieder der Feuerwehr häufig Landwirte, die in Achim gearbeitet haben, und wenn der Alarm losging, innerhalb von wenigen Minuten an der Einsatzstelle sein konnten“, erinnert sich Ditzfeld.

Wichtiges Ehrenamt

Heute jedoch habe sich dieses Bild gewandelt. „Viele Kameraden arbeiten mittlerweile außerhalb – zum Beispiel in Bremen – und können deshalb gar nicht schnell genug vor Ort sein“, sagt Ditzfeld. Andere würden von ihren Arbeitgebern manchmal für einen Einsatz auch gar nicht freigestellt. „Das führt dazu, dass die Feuerwehren mittlerweile häufiger als früher Kräfte aus den umliegenden Wehren nachalarmieren müssen, wenn sie merken, dass nicht genügend eigene Einsatzkräfte vorhanden sind.“ Das sei ein Thema, das bei Weitem nicht nur ihn als Bürgermeister Achims beschäftige, sondern auch viele andere Kommunen. Erst jüngst habe der Bürgermeister in Grömitz in Schleswig-Holstein Einsatzkräfte für die dortige Feuerwehr zwangsverpflichten müssen, weil er nicht genügend Freiwillige gefunden hätte.

„So weit sind wir in Achim zum Glück noch lange nicht, aber es macht noch einmal deutlich, wie froh wir sein können, dass sich hier bei uns noch so viele Ehrenamtliche finden, die bereit sind, ihre Gesundheit und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben in Gefahr zu bringen, um den Schutz von anderen zu gewährleisten“, bringt es Ditzfeld auf den Punkt. „Für mich als Bürgermeister wäre es das Schlimmste, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich Bürger zu diesem Einsatz verpflichten muss.“

Daher sei es aus seiner Sicht unwahrscheinlich wichtig, dass man die bereits bestehenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei der Stange halte, sich aber auch intensiv um die Nachwuchsförderung kümmere. Das sei in der Vergangenheit mit der Gründung der Kinderfeuerwehren schon gut gelungen. Mittlerweile gibt es – bis auf Embsen – in jeder der Achimer Ortswehren eine separate Abteilung für Kinder und Jugendliche. „Im vergangenen Jahr hatten wir die ersten Einsatzkräfte, die über die Kinder- und Jugendfeuerwehr nun den Weg in die aktive Wehr geschafft haben“, sagt Ditzfeld sichtlich stolz. Derzeit befinden sich 102 Mitglieder in Achim in den Jugendfeuerwehren und 92 Mitglieder gibt es in den Kinderfeuerwehren. „Diesen ehrenamtlichen Einsatz so früh wie möglich zu fördern, ist für uns ganz wichtig“, sagt Ditzfeld. Denn eine Stadt wie Achim könne es sich gar nicht leisten, Feuerwehrleute wirklich fest bei der Stadt anzustellen. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich hierzu Ehrenamtliche bereit erklären“, sagt Rainer Ditzfeld.